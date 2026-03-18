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सास ने अपने प्रेमी से कराया बहू का रेप, वीडियो भी बनाया, ब्लैकमेल से परेशान विवाहिता पहुंची थाने

Mar 18, 2026 12:19 pm ISTYogesh Yadav बरखेड़ा (पीलीभीत), संवाददाता
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पीलीभीत में एक सास ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर बहू का रेप कराया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आरोपियों ने विवाहिता को खटीमा ले जाकर बंधक बनाया। पुलिस ने सास और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

सास ने अपने प्रेमी से कराया बहू का रेप, वीडियो भी बनाया, ब्लैकमेल से परेशान विवाहिता पहुंची थाने

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। सास ने अपने अवैध संबंधों का राज छिपाने के लिए अपनी ही बहू की मर्यादा का सौदा कर दिया। सास ने अपने प्रेमी से बहू का रेप कराया और उसकी अश्लील वीडियो बनवाकर हफ्तों तक ब्लैकमेल किया। बहू ने किसी प्रकार सास के मोबाइल से वीडियो निकाला और उसे लेकर थाने पहुंच गई। बहू की शिकायात पर पुलिस ने सास और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

अवैध संबंधों ने ली रिश्तों की बलि

बहू ने बरखेड़ा थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी अप्रैल 2025 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर की मृत्यु हो गई। ससुर के निधन के बाद उसकी सास का चाल-चलन बदल गया और उसका सुनील नाम के एक युवक के साथ अवैध संबंध हो गए। एक दिन बहू ने अपनी सास को प्रेमी सुनील के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। भेद खुलने के डर से सास ने अपनी लोक-लाज बचाने के बजाय खौफनाक साजिश रच डाली।

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साजिश के तहत दुष्कर्म और वीडियो

आरोप है कि सास ने बहू पर सुनील के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब बहू ने इसका कड़ा विरोध किया तो पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए सुनील ने घर में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य के दौरान सास ने खुद खड़े होकर बहू की अश्लील वीडियो बनाई ताकि उसे भविष्य में चुप रखा जा सके। 19 नवंबर 2025 को जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तब उसे नशीला पदार्थ सुंघाया और जबरन उत्तराखंड के खटीमा ले गए।

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तीन दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ना

खटीमा में आरोपियों ने विवाहिता को एक कमरे में तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान सुनील ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलने में कामयाब रही। उसने हिम्मत दिखाते हुए आरोपियों के मोबाइल से वह वीडियो हासिल कर लिया, जिसके दम पर उसे डराया जा रहा था। इस साक्ष्य के साथ वह सीधे थाने पहुंची और आपबीती सुनाई।

पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी

बरखेड़ा इंस्पेक्टर प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सास और उसके प्रेमी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेंसिक टीम मोबाइल के डेटा और वीडियो की जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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