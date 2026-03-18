सास ने अपने प्रेमी से कराया बहू का रेप, वीडियो भी बनाया, ब्लैकमेल से परेशान विवाहिता पहुंची थाने

पीलीभीत में एक सास ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर बहू का रेप कराया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आरोपियों ने विवाहिता को खटीमा ले जाकर बंधक बनाया। पुलिस ने सास और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। सास ने अपने अवैध संबंधों का राज छिपाने के लिए अपनी ही बहू की मर्यादा का सौदा कर दिया। सास ने अपने प्रेमी से बहू का रेप कराया और उसकी अश्लील वीडियो बनवाकर हफ्तों तक ब्लैकमेल किया। बहू ने किसी प्रकार सास के मोबाइल से वीडियो निकाला और उसे लेकर थाने पहुंच गई। बहू की शिकायात पर पुलिस ने सास और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

अवैध संबंधों ने ली रिश्तों की बलि बहू ने बरखेड़ा थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी अप्रैल 2025 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर की मृत्यु हो गई। ससुर के निधन के बाद उसकी सास का चाल-चलन बदल गया और उसका सुनील नाम के एक युवक के साथ अवैध संबंध हो गए। एक दिन बहू ने अपनी सास को प्रेमी सुनील के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। भेद खुलने के डर से सास ने अपनी लोक-लाज बचाने के बजाय खौफनाक साजिश रच डाली।

साजिश के तहत दुष्कर्म और वीडियो आरोप है कि सास ने बहू पर सुनील के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब बहू ने इसका कड़ा विरोध किया तो पति की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए सुनील ने घर में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य के दौरान सास ने खुद खड़े होकर बहू की अश्लील वीडियो बनाई ताकि उसे भविष्य में चुप रखा जा सके। 19 नवंबर 2025 को जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तब उसे नशीला पदार्थ सुंघाया और जबरन उत्तराखंड के खटीमा ले गए।

तीन दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ना खटीमा में आरोपियों ने विवाहिता को एक कमरे में तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान सुनील ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलने में कामयाब रही। उसने हिम्मत दिखाते हुए आरोपियों के मोबाइल से वह वीडियो हासिल कर लिया, जिसके दम पर उसे डराया जा रहा था। इस साक्ष्य के साथ वह सीधे थाने पहुंची और आपबीती सुनाई।