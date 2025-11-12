विहिप नेता पर मुकदमा कराने वाली एडीएम ऋतु हटाई गईं: प्रसून होंगे पीलीभीत के नए अपर जिलाधिकारी

संक्षेप: विहिप नेता पर मुकदमा कराने वाली एडीएम ऋतु पुनिया हटाई गईं। शासन ने पीलीभीत से हटा कर प्रतीक्षारत कर दिया है। उनके स्थान पर मथुरा से वृंदावन विकास प्राधिकरण के कार्याधिकारी रहे प्रसून द्विवेदी को एडीएम के पद पर तैनाती दी गई है।

विश्व हिन्दू परिषद के संगठन मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली एडीएम ऋतु पुनिया को शासन ने पीलीभीत से हटा कर प्रतीक्षारत कर दिया है। उनको लखनऊ मुख्यालय से अटैच किया गया है। उनके स्थान पर मथुरा से वृंदावन विकास प्राधिकरण के कार्याधिकारी रहे प्रसून द्विवेदी को एडीएम के पद पर तैनाती दी गई है। एडीएम के स्थानांतरण की खबर मिलते ही आरएसएस और विहिप पदाधिकारियों ने सरकार के कदम की सराहना की है।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ऋतु पुनिया ने शुक्रवार को सदर कोतवाली में विश्व हिन्दू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ के खिलाफ छवि खराब करने,रंगदारी मांगने और हमला करवाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने शनिवार को प्रिंस गौड़ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। प्रिंस गौड़ के जेल जाने के बाद भाजपा व अन्य आनुशांगिक संगठन की राजनीति गरमा गई थी। विश्व हिन्दू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री राजेश जी और देंवेंद्र सिंह ने पीलीभीत पहुंचकर प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए थे।

कार्रवाई तय मानी जा रही थी हंगामा बढ़ता देखकर आनन फानन में प्रिंस गौड़ को जेल से हटाकर जिला अस्पताल में भेजा गया था। उनके स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया गया था। इतना ही नहीं कोतवाली पुलिस ने आनन फानन में दर्ज मुकदमे से गंभीर धाराएं भी हटा दी थी। जिसके बाद प्रिंस को मंगलवार को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पूरे घटनाक्रम में एडीएम के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए कार्रवाई तय मानी जा रही थी। बुधवार देर शाम एडीएम ऋतु पुनिया को पीलीभीत से हटाकर शासन ने लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। उनके स्थान पर मथुरा से वृदावन विकास प्राधिकरण के कार्याधिकारी को पीलीभीत में एडीएम के पद पर तैनाती दी गई है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने उनके स्थानांतरण की पुष्टि की है।