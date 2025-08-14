फतेहपुर में बवाल की साजिश! मकबरे के आसपास की छतों पर मिला पत्थरों का जखीरा

फतेहपुर में विवादित स्थल को लेकर सोमवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने ड्रोन उड़ाए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विवादित मकबरे के आसपास के कई घरों की छतों पर भारी मात्रा में पत्थरों का जखीरा नजर आया है।

यूपी के फतेहपुर के आबूनगर रेडइ्या स्थित विवादित स्थल को लेकर सोमवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने ड्रोन उड़ाए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विवादित मकबरे के आसपास के कई घरों की छतों पर भारी मात्रा में पत्थरों का जखीरा नजर आया है। ड्रोन से मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस ने कई घरों की पहचान कर छापेमारी भी की। हालांकि, जिन घरों की छतों पर पत्थर मिले, उनमें से कई घर छोड़कर गायब हो गए हैं। फिलहाल पत्थरों को हटवा दिया गया है, लेकिन माना जा रहा कि यह जखीरा तनाव के दौरान संभावित पथराव की तैयारी का हिस्सा हो सकता है।

बता दें सोमवार को रेडइया स्थित विवादित स्थल को मंदिर बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने धावा बोल दिया था। बैरियर तोड़ते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग विवादित स्थल पर चढ़ गए थे और मजारों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसी दौरान विवादित स्थल के पास मौजूद दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव भी किया था। पुलिस ने जब इनको दौड़ाया था तो झाड़ियों से लोहे की रॉड, सरिया, लाठी-डंडे छिपे मिले थे। अब ड्रोन शॉट से छतों में पत्थरों के देखे जाने के बाद पुलिस भी हैरान है। हालांकि पुलिस ने ड्रोन शॉट सार्वजनिक नहीं किए हैं।

पुलिस की चहलकदमी से इलाके में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में ठीक बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग पुलिस की जांच को लेकर असहज हो रहे हैं। फिलहाल, पुलिस बल क्षेत्र में मुस्तैद है और विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोतवाल तारकेश्वर राय ने बताया कि ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। जो भी कानूनी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त मिलेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस, मीडिया एंट्री बैन मंदिर-मकबरा विवाद के बीच जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। संवेदनशील माहौल में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला चौकन्ना है। विवादित स्थल तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, जबकि तंग गलियों में लोहे के बैरियर खड़े कर रास्ता बंद कर दिया गया है। इलाके में प्रवेश करने से पहले पुलिस हर व्यक्ति की सघन चेकिंग कर रही है। आने-जाने वालों का आधार कार्ड देखकर ही बढ़ने दिया जा रहा है।