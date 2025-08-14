pile of stones was found on the roofs around the tomb in Fatehpur फतेहपुर में बवाल की साजिश! मकबरे के आसपास की छतों पर मिला पत्थरों का जखीरा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspile of stones was found on the roofs around the tomb in Fatehpur

फतेहपुर में बवाल की साजिश! मकबरे के आसपास की छतों पर मिला पत्थरों का जखीरा

फतेहपुर में विवादित स्थल को लेकर सोमवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने ड्रोन उड़ाए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विवादित मकबरे के आसपास के कई घरों की छतों पर भारी मात्रा में पत्थरों का जखीरा नजर आया है।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, फतेहपुरThu, 14 Aug 2025 09:27 PM
share Share
Follow Us on
फतेहपुर में बवाल की साजिश! मकबरे के आसपास की छतों पर मिला पत्थरों का जखीरा

यूपी के फतेहपुर के आबूनगर रेडइ्या स्थित विवादित स्थल को लेकर सोमवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने ड्रोन उड़ाए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विवादित मकबरे के आसपास के कई घरों की छतों पर भारी मात्रा में पत्थरों का जखीरा नजर आया है। ड्रोन से मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस ने कई घरों की पहचान कर छापेमारी भी की। हालांकि, जिन घरों की छतों पर पत्थर मिले, उनमें से कई घर छोड़कर गायब हो गए हैं। फिलहाल पत्थरों को हटवा दिया गया है, लेकिन माना जा रहा कि यह जखीरा तनाव के दौरान संभावित पथराव की तैयारी का हिस्सा हो सकता है।

बता दें सोमवार को रेडइया स्थित विवादित स्थल को मंदिर बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने धावा बोल दिया था। बैरियर तोड़ते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग विवादित स्थल पर चढ़ गए थे और मजारों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसी दौरान विवादित स्थल के पास मौजूद दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव भी किया था। पुलिस ने जब इनको दौड़ाया था तो झाड़ियों से लोहे की रॉड, सरिया, लाठी-डंडे छिपे मिले थे। अब ड्रोन शॉट से छतों में पत्थरों के देखे जाने के बाद पुलिस भी हैरान है। हालांकि पुलिस ने ड्रोन शॉट सार्वजनिक नहीं किए हैं।

ये भी पढ़ें:राजा भैया और भानवी की शादी में जब मुलायम सिंह के ऊपर फेंका गया था रंग

पुलिस की चहलकदमी से इलाके में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में ठीक बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग पुलिस की जांच को लेकर असहज हो रहे हैं। फिलहाल, पुलिस बल क्षेत्र में मुस्तैद है और विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोतवाल तारकेश्वर राय ने बताया कि ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। जो भी कानूनी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त मिलेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस, मीडिया एंट्री बैन

मंदिर-मकबरा विवाद के बीच जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। संवेदनशील माहौल में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला चौकन्ना है। विवादित स्थल तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, जबकि तंग गलियों में लोहे के बैरियर खड़े कर रास्ता बंद कर दिया गया है। इलाके में प्रवेश करने से पहले पुलिस हर व्यक्ति की सघन चेकिंग कर रही है। आने-जाने वालों का आधार कार्ड देखकर ही बढ़ने दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर का बवाल बढ़ा, बैरिकेडिंग तोड़ अंदर घुसी भीड़

बता दें बवाल वाले दिन कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों, भाजपा नेताओं ने जन्माष्टमी वाले दिन विवादित स्थल पर पहुंचकर पूजा-पाठ करने का आह्वान किया था। इसके चलते प्रशासन चौकन्ना है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में भी आशंका जताई गई है कि कुछ लोग जन्माष्टमी पर विवादित स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इसके चलते प्रशासन ने एहतियातन विवादित स्थल की ओर जाने वाले हर मार्ग को सील कर दिया है। प्रशासन ने मीडिया की एंट्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। किसी भी तरह की लाइव रिपोर्टिंग या वीडियो शूटिंग पर सख्त पाबंदी है। तीन प्लाटून पीएसी, दंगा निरोधी बल, महिला पुलिस और खुफिया विभाग के कर्मी मौके पर तैनात हैं। एसडीएम, सीओ सहित जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हैं। ड्रोन कैमरे से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला भीड़ के जमावड़े और माहौल को भड़काने वाली किसी भी कोशिश पर रोक लगाने के लिए लिया गया है।

Fatehpur News Fatehpur Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |