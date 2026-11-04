50 साल पुराने निर्माण को हटाने की PIL खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- पूजा से रोके जाने पर याद आया अतिक्रमण
हाईकोर्ट ने संभल में शिव मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि 50 साल से खड़े निर्माण को अतिक्रमण बताकर जनहित याचिका के जरिए हटवाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के गांव मंजहवाली में शिव मंदिर की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि 50 साल से खड़े निर्माण को अतिक्रमण बताकर जनहित याचिका के जरिए हटवाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता ऋषि पाल गिरि ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि उनके द्वारा शुरू कराई गई जांच को कानून के अनुसार पूरा किया जाए और गाटा संख्या 762 पर शिव मंदिर की संपत्ति पर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया जाए। याचिका में कहा गया कि संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में शिव मंदिर के नाम दर्ज है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 6 ने उस पर मकान बना लिया। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
50 से अधिक पुराना है मकान
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने स्वीकार किया कि मकान 50 साल से अधिक पुराना है। उन्होंने बताया कि प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने घर में एक अन्य शिव मंदिर बनवाया था और पहले आम लोगों को वहां पूजा करने देता था। जब उसने आम लोगों को पूजा करने से रोक दिया, तब मंदिर की जमीन पर मकान बने होने की शिकायतें की गईं और जांच हुई।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने याचिका और संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि जब निर्माण 50 साल से मौजूद है, तो जनहित याचिका दाखिल कर उसे अतिक्रमण बताते हुए हटाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो याचिकाकर्ता या क्षेत्र के निवासी कथित अतिक्रमण से प्रभावित हैं, वे राजस्व कानून या दीवानी कानून के तहत संबंधित प्राधिकारियों के पास कानून के अनुसार जाएं। इन टिप्पणियों के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
कंगना रनौत के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज
उधर, आगरा की एक जिला अदालत ने अभिनेत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत की 'गटर जनरेशन' संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर शिकायत खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले एक अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि जिला न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, सोमवार को सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश अनुज कुमार ने शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद शर्मा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
अधिवक्ता ने ने कहा कि अब वह इस मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाएंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद रनौत ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कथित तौर पर 'गटर जनरेशन' शब्द का इस्तेमाल किया था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें