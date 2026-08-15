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कांवड़ मार्ग पर चिकन-मटन शॉप बंद करने के खिलाफ PIL खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट’

By Ajay Singh
विधि संवाददाता, प्रयागराज
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जनहित याचिका में सावन के महीने के दौरान चिकन शॉप बंद किए जाने के नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर जो चिकन और मटन की दुकानें थीं, पुलिस ने उन्हें भी अनडेटेड नोटिस जारी करके बंद करा दिया है। सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।

Allahabad High Court
इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सावन के महीने में कांवड़ मार्ग पर चिकन मटन शॉप को बंद किए जाने के नोटिस के विरुद्ध दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची ने याचिका पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट में दाखिल की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है।

इस जनहित याचिका में सावन के महीने के दौरान चिकन शॉप बंद किए जाने के नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने याचिका का विरोध किया। जनहित याचिका में कहा गया था कि अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर जो चिकन और मटन की दुकानें थीं, पुलिस ने उन्हें भी अनडेटेड नोटिस जारी करके बंद करा दिया है। इस कारण सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।

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याची के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए जारी किए गए अनडेटेड नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। याची का कहना था कि नोटिस में सिर्फ चार सोमवार का जिक्र किया गया है लेकिन पूरे सावन महीने में चिकन और मटन की शॉप नहीं खुलने दी जा रही हैं। साथ ही कांवड़ मार्ग के अलावा गलियों और कांवड़ मार्ग से हटकर जो दुकानें हैं, उन्हें भी बंद करा दिया गया है। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है।

हजारों कावंड़ियों ने पेश की सौहार्द की मिसाल

एक तरफ कांवड़ मार्ग पर चिकन-मटन शॉप बंद करने को लेकर लड़ाई अदालत की चौखट तक पहुंच गई तो दूसरी तरफ कांवड यात्रा के दौरान सौहार्द स्थापित करने के कई उदाहरण भी सामने आए। ऐसी ही एक अनूठी मिसाल दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित सिवाया गांव में देखने को मिली। यहां नौ अगस्त को हार्टअटैक से हुई एक युवक की मौत के बाद हाईवे के दूसरी ओर कब्रिस्तान तक शव ले जाने के लिए कांवड़ियों ने खुद आगे बढ़कर हजारों की भीड़ का कारवां रोक दिया और जनाजे के लिए रास्ता बनाया।

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सिवाया गांव निवासी 40 साल के निजाम पुत्र शेरदीन की अचानक हार्टअटैक से मौत हो गई थी। जब परिजन शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए ले जाने की तैयारी की तो हाईवे कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों का भारी जनसैलाब चल रहा था। कब्रिस्तान हाईवे के दूसरी तरफ होने के कारण परिजनों के सामने जनाजा निकालने की चुनौती खड़ी हो गई। कावंड़ यात्रा का अंतिम चरण होने के कारण इस समय दिल्ली-दून हाईवे पर हर मिनट हजारों की संख्या में कांवड़िये गुजर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी।

दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में जैसे ही जनाजा हाईवे के पास पहुंचा तो वहां से गुजर रहे कांवड़ियों को स्थिति का आभास हुआ। जनाजे को देख कुछ कांवड़ियों ने खुद कमान संभाली और तुरंत एक-दूसरे को रोका। देखते ही देखते हजारों कांवड़ियों का हुजूम हाईवे पर थम गया और निजाम का जनाजा हाईवे पार करने के बाद ही कांवड़िये आगे बढ़े।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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