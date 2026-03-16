वेज थाली में परोस दिया मांस-हड्डी का टुकड़ा, लखनऊ के रेस्टोरेंट में हंगामा, प्रबंधक और कर्मचारियों पर मुकदमा
लखनऊ के रेस्टोरेंट में मंगाई गई वेज थाली के अंदर से मांस और हड्डी का टुकड़ा निकलने पर हंगामा हो गया। मामला गोमतीनगर रिवर फ्रंट स्थित फूड वैली के हाउस ऑफ रॉयल्स रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है।
लखनऊ के रेस्टोरेंट में मंगाई गई वेज थाली के अंदर से मांस और हड्डी का टुकड़ा निकलने पर हंगामा हो गया। मामला गोमतीनगर रिवर फ्रंट स्थित फूड वैली के हाउस ऑफ रॉयल्स रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। यहां प्रयागराज के व्यापारी हेमंत कुमार सिंह ने अपने साथियों समेत 14 वेज थाली आर्डर की।
थाली टेबल पर पहुंची तो एक में मांस और हड्डी का टुकड़ा निकली। इस पर व्यवसायी और उनके साथी भड़क गए उन्होंने जमकर हंगामा किया। बवाल की सूचना पर पुलिस ने समझाकर शांत कराया। पीड़ित की तहरीर पर रविवार को गोमतीनगर थाने में रेस्टोरेंट के प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
14 लोगों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा था व्यापारी
इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक प्रयागराज के प्रीतमनगर निवासी हेमंत कुमार सिंह शुक्रवार रात साथियों समेत 14 लोगों के साथ फूड वैली पहुंचे। वहां हाउस ऑफ रॉयल्स रेस्टोरेंट पर पहुंचे। हेमंत ने बताया कि उन्होंने शुद्ध शाकाहारी खाने का आर्डर करते हुए 14 डीलक्स वेज थाली मांगी। आर्डर के कुछ देर बाद कर्मचारियों ने 14 थाली लाकर टेबल पर सजा थी। सभी ने खाना शुरू ही किया था कि हेमंत की थाली में मांस-हड्डी का टुकड़ा निकला। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। चूंकि सभी शाकाहारी हैं इसलिए सबका मन खराब हो गया। कई को तो उल्टियां होने लगी।
विरोध पर धमकाने लगे कर्मचारी
आरोप है कि जब कर्मचारी को बुलाकर उन्होंने विरोध किया तो वह उल्टा धमकाने लगे। इस पर हंगामा शुरू हो गया। देखते-देखते आस पड़ोस में खाने के लिए परिवार के साथ आए लोग जुट गए। मामला पता चलने पर उन्होंने भी नाराजगी जताई। बवाल की सूचना पर गोमतीनगर पुलिस पहुंची। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया और समझाकर शांत कराया। इसके बाद पीड़ित हेमंत कुमार ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि हेमंत कुमार की तहरीर पर रेस्टोरेंट के प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाचं की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें