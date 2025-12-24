Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPhysiotherapist steals hospital supplies in Creta to cover girlfriend high expenses
प्रेमिकाओं के महंगे खर्चों ने फिजियोथेरेपिस्ट को बनाया चोर, क्रेटा में भर ले गया अस्पताल का सामान

प्रेमिकाओं के महंगे खर्चों ने फिजियोथेरेपिस्ट को बनाया चोर, क्रेटा में भर ले गया अस्पताल का सामान

संक्षेप:

शामली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट ने PHC में लाखों की चोरी कर डाली। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। 

Dec 24, 2025 12:54 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, शामली
share Share
Follow Us on

यूपी के शामली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां गर्लफ्रेंड के शौक पूरा को फिजियोथेरेपिस्ट ने पीएचसी में लाखों की चोरी कर डाली। उधर, पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपित और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए सारे सामान और घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार भी बरामद कर ली है। हैरान करने वाली बात यह रही कि आरोपी ने अपने शौक और प्रेमिकाओं के खर्च पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार को शामली पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एसएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि 9 दिसंबर को आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के कस्बा बनत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी की घटना हुई थी। इस संबंध में फार्मासिस्ट आदेश कुमार ने थाने में तहरीर देते हुए नेबुलाइजर मशीन, बीपी इंस्ट्रूमेंट, एलईडी टीवी, इनवर्टर बैटरी, प्रिंटर समेत अन्य सामान चोरी होने की जानकारी दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रेमिकाओं के खर्चे पूरे करने के लिए की चोरी

एएसपी ने बताया कि 23 दिसंबर को आदर्श मंडी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेहटा फ्लाईओवर अंडरपास से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम आसिफ और सचिन बताए। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने बनत के सरकारी अस्पताल से चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया। इसके अलावा चोरी में प्रयुक्त क्रेटा कार भी कब्जे में ले ली गई है। आरोपित आसिफ ने बताया कि वह गांव भाज्जू में फिजियोथेरेपिस्ट है और अपना क्लीनिक चलाता है। उसने स्वीकार किया कि उसकी कई प्रेमिकाएं हैं, जिनके खर्च पूरे करने के लिए उसने अपने साथी सचिन के साथ मिलकर अस्पताल में चोरी की योजना बनाई। मंगलवार को दोनों आरोपी चोरी का सामान लेकर पानीपत बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि फिलहाल आसिफ के खिलाफ अन्य किसी आपराधिक मामले की जानकारी नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें:रेस्टोरेंट की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा, आपत्तिजनक हाल में मिले युवक-युवती

क्रेटा कार से हुआ खुलासा

के अनुसार चोरी की घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार ही आरोपियों तक पहुंचने का अहम सुराग बनी। अस्पताल से करीब 100 मीटर की दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में काले रंग की क्रेटा कार कैद हुई थी, जिसकी नंबर प्लेट के कुछ अंकों पर मिट्टी लगी हुई थी। पुलिस ने लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद कार को ट्रेस किया और फिजियोथेरेपिस्ट आसिफ तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि आसिफ ने अपने पैसों से कार खरीदी थी, लेकिन उसे अपने साथी सचिन के नाम रजिस्टर्ड करा रखा था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |