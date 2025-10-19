Hindustan Hindi News
photos of female students were being taken inside college washroom employee s mobile gallery exposed the incident
कॉलेज वाशरूम के अंदर खींची जा रही थी छात्राओं की फोटो, मोबाइल गैलरी से कर्मचारी का भांडा फूटा

संक्षेप: कॉलेज की कुछ छात्राओं को शक हुआ कि जब वे वॉशरूम जाती हैं तो एक सफाई कर्मचारी की गतिविधियां संदिग्ध होती हैं। उन्हें लगा कि कर्मचारी वॉशरूम में उनकी फोटो खींचता है। छात्राओं की इस शिकायत पर कॉलेज में हड़कंप मच गया। अन्य छात्राएं भी इसे लेकर सशंकित हो गईं।

Sun, 19 Oct 2025 07:15 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज में वाशरूम जाने वाली छात्राओं की चोरी-छिपे फोटो खींची जा रही थी। कुछ छात्राओं को इसका शक हुआ। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से इसकी शिकायत की। इसके बाद कर्मचारी को बुलाकर उसका मोबाइल चेक किया गया। मोबाइल की गैलरी में वॉशरूम जाने वाली कई छात्राओं की फोटो मिली। फोटो देख सब दंग रह गए। कॉलेज की छात्राओं में इसे लेकर गुस्सा है। छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज प्रशासन ऐक्शन में आया। सहायक कुलसचिव ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है।

अब पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। मामला, लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र में एक प्राइवेट कॉलेज है। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज की कुछ छात्राओं ने शिकायत की थी कि जब वे वॉशरूम जाती हैं तो एक सफाई कर्मचारी की गतिविधियां संदिग्ध होती हैं। उन्हें शक है कि कर्मचारी वॉशरूम में उनकी फोटो खींचता है। छात्राओं की इस शिकायत पर कॉलेज में हड़कंप मच गया। अन्य छात्राएं भी इसे लेकर सशंकित हो गईं। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से इस मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ऐक्शन में आया।

कर्मचारी को बुलाकर उसका मोबाइल चेक किया गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज के सफाई कर्मचारी से उसका मोबाइल मांगा गया। इतने से ही उसके चेहरे पर डर छा गया। कर्मचारी से मोबाइल लेकर उसकी गैलरी चेक की गई तो उसमें वॉशरूम जाने वाली कुछ छात्राओं की फोटो मिली। यह सब देखकर कॉलेज प्रबंधन के लोग भी दंग रह गए। उन्होंने कर्मचारी से पूछताछ की। इसके बाद तय किया गया कि मामले की शिकायत पुलिस की जाए ताकि इसकी पूरी जांच हो सके और कार्रवाई हो।

इसके बाद कॉलेज के सहायक कुलसचिव ने थाने जाकर मामले में एफआईआर दर्ज कराई। कॉलेज के सहायक कुलसचिव की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। आरोपी कर्मचारी लखनऊ के अलादातपुर सिंहामऊ का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल में वॉशरूम जाने वाली कई छात्राओं की फोटो मिली है। उसपर लगे आरोपों की पुष्टि के बाद कॉलेज प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया। सहायक कुलसचिव ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ थाने में तहरीर दी।

