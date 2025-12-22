महाठग रविंद्रनाथ सोनी की दोनों पत्नियों की फिल्मी सितारों के साथ तस्वीरें, सोनू सूद से लेन-देन की पुष्टि

संक्षेप: कानपुर के रविंद्रनाथ सोनी ही नहीं उसकी दोनों पत्नियों का मेलजोल भी सिने सितारों के साथ खूब रहा है। एसआईटी जांच में इनका पूरा एलबम मिला है। जिसमें दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नाडिस, डिनो मोरिया के साथ दोनों पत्नियां स्वाति और हिमानी मौजूद दिख रही हैं।

कानपुर के महाठग रविंद्रनाथ सोनी ही नहीं उसकी दोनों पत्नियों का मेलजोल भी सिने सितारों के साथ खूब रहा है। एसआईटी जांच में इनका पूरा एलबम मिला है। जिसमें फिल्म अभिनेता सोनू सूद से लेकर दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नाडिस, डिनो मोरिया के साथ रविन्द्रनाथ सोनी की दोनों पत्नियां स्वाति और हिमानी मौजूद दिख रही हैं। दुबई में आयोजित कार्यक्रम में भी दोनों साथ नजर आ रही हैं। ऐसे में अब एसआईटी की जांच महाठग की पत्नियों की तरफ भी बढ़ सकती है।

महाठग के खातों की जांच में फिल्म अभिनेता सोनू सूद से लेनदेन की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में एसआईटी जल्द ही सोनू सूद को तीसरा और आखिरी नोटिस भेजकर बुला सकती है। जिससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। इससे सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही नोटिस का जवाब नहीं देने पर रेसलर खली को एक-दो दिन में रिमाइंडर भेजा जाएगा। एसआईटी की जांच में महाठग की पहली पत्नी स्वाति और दूसरी पत्नी हिमानी की जानकारी मिली है। जब पीड़ितों की ओर से भेजे गए दस्तावेजों की जांच की गई तो उसमें कई फिल्म स्टार की फोटो ठग की पत्नियों के साथ मिली। महाठग ने दूसरी शादी हिमानी नाम की लड़की से की है। जिसके साथ वह वर्तमान समय में रह रहा है। उसके बेटे के कार्यक्रम में पहली पत्नी से लेकर कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं थी। इसका वीडियो भी पीड़ितों ने एसआईटी को दिया है। सोनी के दीपिका पादुकोण, डिनो मोरिया से रिश्ते भी उजागर हो चुके हैं।

जारी हो सकता लुक आउट नोटिस कई देशों के 700 से अ​धिक लोगों से करीब 1500 करोड़ की ठगी करने के आरोपी रविंद्रनाथ सोनी के साथ जुड़े सूरज जुमानी, गुरमीत कौर और दिव्या के ​खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकती है। इनके ब्लूचिप व अन्य सहयोगी कंपनियों में डायरेक्टर, मैनेजर और एडमिन की भूमिका निभाने का पता चला है। कमिश्नरी पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है। सभी तरह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अब तक 15 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। गुरमीत मुंबई, दिव्या दिल्ली और सूरज जुमानी द​क्षिण के किसी शहर का रहने वाला है। यह कहीं बाहर न जा सकें, उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। यह नोटिस देश भर के हवाई अड्डे को भेजे जाएंगे। एडीसीपी पूर्वी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि गुरमीत, दिव्या और सूरज जुमानी के ​खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा।