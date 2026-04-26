Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दूल्हा-दुल्हन के साथ फोटो शूट, रस्में भी हुईं फिर सात फेरों से पहले क्यों रिश्ता टूटा?

Apr 26, 2026 08:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

उत्तर प्रदेश के मथुरा में दूल्हा-दुल्हन के साथ लोगों ने फोटो शूट कराया। इसके बाद अन्य रस्में भी हुईं। इसके बाद विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि  रिश्ता टूट गया और बरात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा।

दूल्हा-दुल्हन के साथ फोटो शूट, रस्में भी हुईं फिर सात फेरों से पहले क्यों रिश्ता टूटा?

UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में शादी वाले होटल में दूल्हे की बहन को कमरा मिलने में देरी होने पर वर-बधू पक्ष में फेरों से पहले विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्ता टूट गया और बरात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। मामला मांट कस्बा में राया रोड स्थित होटल एसडी ग्रांड पैलेस में शनिवार रात का है। यहां मांट के गांव नगला सुदामा निवासी लक्ष्मण सिंह की बेटी रेनू की शादी थी। दुल्हन पक्ष के लोग बरात आने पर हंसी खुशी बरातियों की आवभगत में व्यस्त थे। शादी का भव्य कार्यक्रम चल रहा था।

मायापुरी कालोनी, लक्ष्मीनगर, जमुनापार निवासी अमर सिंह के बेटे यश की बारात आई थी। समारोह में दोनों पक्ष के करीब 400 लोग मौजूद थे। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ तमाम लोगों ने फोटो शूट कराए। अन्य रस्में भी हुईं। देर रात अचानक मामूली सी बात पर विवाद शुरू हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक मांट जसवीर सिंह के अनुसार दूल्हे की बहन ने होटल में एक रूम मांगा, रूम मिलने में थोड़ी देर हो गई। आरोप है कि इसी बात पर दूल्हे की बहन नाराज हो गई और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर लक्ष्मी नगर चल दी। यह जानकरी दूल्हे को हुई तो उसने साफ कह दिया कि वह बहन बहनोई के बिना शादी नहीं करेगा।

दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप

इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे और विवाद बढ़ता चला गया। रविवार तड़के आखिरकार वधू पक्ष ने थाना पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने भी दोनों पक्षों को समझाते हुए शादी की बाकी रस्म पूरी करने की सलाह दी, लेकिन कन्या पक्ष शादी के लिए तैयार नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें:सभी तहसीलों में होंगे विकास कार्य, योगी सरकार ने PWD से मांगे प्रस्ता
ये भी पढ़ें:छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, जानें क्या?
ये भी पढ़ें:यूपी चुनाव से पहले भाजपा को सहयोगी ही दे रहे टेंशन, आठवले ने मांगीं 25 सीटें

दोनों पक्ष ने सहमति से शादी तोड़ने का निर्णय कर लिया

दुल्हन के पिता की मानें तो शादी से पहले भी कई मौकों पर उसके साथ अभद्रता की गई, लेकिन वह बेटी की शादी की वजह से चुप्पी साध गया। सुबह करीब पांच बजे पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। वहां कई घंटे तक दोनों पक्षों के मध्य आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे। यश और उसके परिजनों ने दुल्हन के पिता को मनाने का काफी प्रयास किया। बार-बार माफी भी मांगी पर दुल्हन का पिता फैसले पर अडिग रहा। आखिरकार दोनों पक्ष ने सहमति से शादी तोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के लौट गई।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Mathura News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।