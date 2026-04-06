राख के ढेर पर पढ़ती बच्ची का फोटो कर देगा इमोशनल; अखिलेश ने पढ़ाई का जिम्मा उठाने का ऐलान किया

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बच्ची की तस्वीर अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर की है। बच्ची आग के बाद राख पर पढ़ रही है। अखिलेश यादव ने इस बच्ची की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि जज़्बा हो तो वो पढ़ लेते हैं, बैठकर राख में, भले झुलस गईं हों जिनकी किताबें आग में।

सीतापुर के सदरपुर के सरैंया चलाकापुर में हुए अग्निकांड में वायरल हुई एक तस्वीर को सपा प्रमुख ने संज्ञान लिया है। अखिलेश यादव ने तस्वीर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया है कि बच्ची की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। वे खुद बच्ची की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। दरअसल सरैंया चलकापुर में हुए भीषण अग्निकांड में कक्षा चार की छात्रा सावित्री अपना स्कूल बैग तो नहीं बचा सकी किंतु काफी कोशिशों के बाद वह अपनी एक दो कॉपियां बचाने में सफल रही। रविवार की सुबह अपने भविष्य के सपने संजोये सावित्री अग्निकांड के बाद बची राख के ढेर में बैठी अपनी कापियों पर कुछ लिखती नजर आई।

राख के ढ़ेर में बैठी सावित्री का अपनी कॉपी पर लिखते हुये फोटो वायरल होने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक पेज से सावित्री का फोटो पोस्ट कर उसके जज्बे की सराहना करते हुये लिखा है कि ‘जज्बा हो तो वे पढ़ लेते हैं, बैठकर राख में, भले झुलस गयी हो जिनकी किताबें आग में। उन्होंने मौजूदा प्रदेश सरकार पर तंज करते हुये लिखा है कि हम तो उस शिक्षा विराधी सरकार से मुआवजे की कोई मांग भी नहीं करेंगे, जो स्कूल बंद करवाना चाहती थी। उन्होंने बालिका की पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी की भी बात अपने फेसबुक पेज से कही है।

सरैंया चलकापुर में लगी आग से कक्षा चार की छात्र सावित्री अपना बैग तो नहीं बचा सकी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वह अपनी एक दो कॉपियां बचाने में सफल रही। रविवार की सुबह अपने भविष्य के सपने संजोये सावित्री बची राख के ढेर में बैठी अपनी कापियों पर कुछ लिखती नजर आई। सावित्री सरैयां चलकापुर में प्राथमिक विद्यालय के कक्षा चार की छात्र है। हर कोई यह दृश्य देख काफी भावुक था। सावित्री की मां संगीता घर के चौखट पर बैठी अपना जला आशियाना निहार रही थी। वहीं पिता घर के आंगन में खड़ा आगे की योजनाओं के बारे में सोच रहा था।

आपको बता दें सरैंया चलाकापुर के संजय के घर से शनिवार की रात आंधी के दौरान खाना बनाते समय आग लग गई थी। जिससे बाराबंकी के थाना बड्डूपुर के ग्राम जगईपुर की निवासिनी सत्रोहन की सास इदुरा (75) पत्नी भगौती प्रसाद, फूलमती (55) पत्नी सत्रोहन की झुलस कर मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मीनाक्षी (07) पुत्री सुरेंद्र गंभीर रूप से झुलस गई थी।