लखनऊ के नदवा हॉस्टल में 3 दिन रहा फिलीपीन्स का हारून, खूब घूमा, तस्वीरें लीं, अब 4 पर केस

संक्षेप: फिलीपीन्स नागरिक हारून सारिप टूरिस्ट वीजा पर तीन दिन तक लखनऊ में नदवा के हॉस्टल में रहा। इस दौरान लखनऊ में ऐतिहासिक स्थानों और गलियों में घूमता रहा। वहां की तस्वीरें लीं। खुफिया विभागों और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी।

फिलीपीन्स नागरिक हारून सारिप टूरिस्ट वीजा पर तीन दिन तक लखनऊ में नदवा के हॉस्टल में रहा। इस दौरान लखनऊ में ऐतिहासिक स्थानों और गलियों में घूमता रहा। वहां की तस्वीरें लीं। खुफिया विभागों और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। नदवा के प्रिंसिपल और जिम्मेदारों ने भी पुलिस-प्रशासन को सूचना नहीं दी। खासबात यह है कि इमीग्रेशन से मिली जानकारी पर जब एफआरआरओ ने नदवा प्रबंधन को नोटिस दी तो आहर्ताएं पूरी नहीं की। छात्र यहां से दिल्ली चला गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली में उसने तबलीगी जमात में भी हिस्सा लिया।

एफआरआरओ के इनपुट पर हसनगंज पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। साक्ष्यों के आधार पर नदवा के प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर हसनगंज चितवन कुमार के मुताबिक दरोगा सुरेंद्र सिंह बीट प्रभारी कुतुबपुर को सूचना मिली कि नदवा दारुल उलूम में विदेशी छात्र पढ़ते हैं। एफआरआरओ से मिली सूचना के आधार पर वह हॉस्टल पहुंचे।

तफ्तीश की तो पता चला कि 30 नवंबर को यहां फिलीपीन्स नागरिक मो. हारून सारिप पहुंचा था। वह महादुल अली छात्रावास के कमरा नंबर 307 में अवैध रूप से फिलिपीन्स के छात्र मो. यासीर के पास रुका। वहां पर रजिस्टर आदि चेक किए गए तो उसमें भी हारून सारिप का नाम दर्ज नहीं था।

पूछताछ में मो. यासीर ने बताया कि हारून उसका दोस्त था। यहां मिलने के लिए आया था। पूछताछ में पता चला कि हारून यहां टूरिस्ट वीजा पर आया था। विदेशी नागरिक को बिना फार्म सी की कार्रवाई पूर्ण किए नदवा प्रबंधन द्वारा उसे अवैध रूप से हॉस्टल में रखा गया। प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर नदवा दारुल उलूम कॉलेज के प्रधानाचार्य मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब रजिस्ट्रार डॉ. हारून रसीद, महादुल अली हॉस्टल के वार्डन मो. कैसर नदवी, मुख्य गेट पर नियुक्त सुरक्षा कर्मी और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों क आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

14 अक्टूबर को एफआरआरओ ने जारी की थी नोटिस किया उल्लंघन : नदवा में विदेशी छात्र नागरिक पढ़ाई करते हैं। एफआरआरओ ने इस संबंध में नदवा को 14 अक्टूबर को नोटिस जारी कर कहा था कि संस्थान में आने जाने वाले विदेशी नागरिकों और गतिविधियों के बारे में सूचना अवश्य देते रहें। इसके बाद भी फिलिपीन्स नागरिक को अवैध रूप से रोका गया। खास बात यह है कि पुलिस ने जब प्रवेश द्वार पर रजिस्टर देखा तो उसमें भी फिलिपीन्स नागरिक का नाम दर्ज नहीं था।

दिल्ली में तबलीगी जमात में हुआ शामिल एफआरआरओ सूत्रों के मुताबिक यहां से हारुन जब दिल्ली पहुंचा तो वहां तबलीगी जमात में भी शामिल हुआ था। आशंका है कि नदवा में भी उसने जमात की है। पुलिस इस संबंध में तफ्तीश कर रही है। अगर बिना इस तरह के साक्ष्य मिले तो नदवा के प्रिंसिपल समेत अन्य के खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। क्योकि टूरिस्ट वीजा पर जमात नहीं हो सकती है।