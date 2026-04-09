लिफ्ट के बहाने लखनऊ से फार्मासिस्ट का अपहरण, परिवार से मांगी फिरौती, सीतापुर में 5 बदमाश धरे गए
लखनऊ के चिनहट इलाके से लिफ्ट देने के बहाने फार्मासिस्ट को अगवा करने के आरोपी पांचों बदमाशों को सीतापुर पुलिस व एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने फार्मासिस्ट का अपहरण कर उनके मोबाइल से 1.50 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे।
Sitapur News: सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने लखनऊ के चिनहट इलाके से लिफ्ट देने के बहाने फार्मासिस्ट को अगवा किया था। बदमाशों ने फार्मासिस्ट का अपहरण कर उनके मोबाइल से 1.50 लाख रुपये भी ट्रांसफर करवा लिए थे। इतना ही नहीं बदमाशों ने परिवार से भी पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।
बदमाशों ने फार्मासिस्ट का अपहरण करने के बाद उनका हाथ- पैर और आंख पर पट्टी बांध दी थी। पुलिस को आरोपियों के सीतापुर पहुंचने की सूचना मिली तो एसओजी टीम और सीतापुर पुलिस ने जाल बिछाकर गुरुवार को पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है।
बदमाशों की लोकेशन मिली थी सीतापुर
एएसपी उत्तरी आलोक सिंह के मुताबिक सूचना मिली थी लिफ्ट देने के बहाने कार सवार बदमाशों ने बहराइच के काजीपुरा निवासी फार्मासिस्ट मो. इमरान उर्फ बब्लू का अपहरण कर लिया है। बदमाश उन्हें सीतापुर की तरफ ले गए हैं। मो. इमरान के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई तो सीतापुर मिली। सर्विलांस सेल की मदद से सीओ सिटी विनायक भोसले के नेतृत्व में शहर कोतवाली और एसओजी टीम ने ग्रास फार्म स्थित पुराना मंच के पास से बदमाशों को दबोच लिया।
कार में बनाया था बंधक
वहीं, फार्मासिस्ट मो. इमरान को आरोपियो के चंगुल से मुक्त कराकर परिवार को बुलाकर उन्हें सौंप दिया है। आरोपियों की पहचान लखनऊ के ठाकुरगंज राधा ग्राम कॉलोनी निवासी मोहित मिश्रा, महोली के बड़ागांव निवासी नागेन्द्र मिश्रा, गोण्डा के कोतवाली देहात डीहवा निवासी मनीष, महोली के बड़ागावं के अखिलेश कश्यप व रिक्की मिश्रा के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कार मोहित मिश्रा के पिता के नाम है। लिफ्ट देने के बहाने उन्होंने फार्मासिस्ट मो. इमरान को कार में ही बंधक बना लिया था। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।
रुपये ट्रांसफर करवा ढाबे पर रुकरकर की पार्टी
बदमाशों ने मो. इमरान के मोबाइल से अपने खाते में रुपये ट्रांसफर करवा लिया। इसके बाद सीतापुर में एक ढाबे पर रुककर आरोपियों ने पार्टी की। पार्टी के दौरान बदमाशों ने मो. इमरान को कार में ही बंधक बनाए रखा था।
लिफ्ट देने के बहाने किया था अपहरण
बहराइच के काजीपुरा निवासी फार्मसिस्ट मो. इमरान उर्फ बबलू मटेरा पीएचसी में तैनात हैं। मंगलवार दोपहर में वह फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ से बहराइच जाने के लिए व उन्होंने चिनहट अवध बस स्टैंड के पास पहुंचे थे, इस बी एक कार सवार ने उन्हें बहराइच छोड़ने के बहाने गाड़ी में बिठा लिया था। कुछ दूरी पर चार और लोग कार में बैठ गए थे। इसके बाद तमंचे के दम पर आरोपियों ने मो. इमरान को बंधक बना लिया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।