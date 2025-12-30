Hindustan Hindi News
जब तक सेंगर को फांसी नहीं, तब तक लड़ूंगी; सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्नाव रेप पीड़िता का बढ़ा हौसला

संक्षेप:

उन्नाव रेप केस में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीड़िता का हौसला बढ़ा दिया है। पहली प्रतिक्रिया में पीड़िता ने कहा कि फांसी की सजा दिलाने तक वह लड़ाई लड़ेगी।

Dec 30, 2025 07:58 am ISTYogesh Yadav नई दिल्ली/लखनऊ
जब तक फांसी नहीं होगी, तब तक लड़ूंगी। यह कहना है भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ ल़ड़ाई लड़ रही उन्नाव के चर्चित रेप कांड की पीड़िता का। सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने रेप पीड़िता का हौसला बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में इसे देश की बेटियों की जीत बताया।

'द इंडियन एक्सप्रेस' से खास बातचीत में पीड़िता ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के सजा निलंबित करने के फैसले ने उसे डरा दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी उम्मीदें फिर से जिंदा कर दी हैं। उसने कहा कि मैं इस फैसले से बेहद खुश हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। मैं शुरुआत से ही न्याय के लिए लड़ रही थी। मेरा इरादा किसी अदालत पर आरोप लगाना नहीं है, मुझे हर अदालत पर भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि सच की जीत होती है।

ये भी पढ़ें:कुलदीप सेंगर को SC से बड़ा झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर लग गई रोक

सिर्फ मेरी नहीं, देश की बेटियों की लड़ाई

पीड़िता ने इस लंबी कानूनी जंग को एक सामाजिक मिशन बताते हुए कहा कि यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यह इस देश की उन सभी महिलाओं और बेटियों के लिए है जो इस कठिन समय में मेरे साथ खड़ी रहीं या जिन्होंने मेरी तरह ही जुल्म झेला है। यह उन सबके हौसले की जीत है जो रसूखदारों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाती हैं।

संघर्ष का लंबा सफर

ज्ञात हो कि 2017 में हुए इस अपहरण और बलात्कार मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक शक्तिशाली विधायक के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत पीड़िता ने अपने परिवार के सदस्यों को खोकर चुकाई है। 2019 में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाल ही में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी सजा पर अंतरिम रोक लगाई तो पीड़िता को फिर से अपनी सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर खतरा महसूस होने लगा था।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों में सजा पर रोक लगाना सही संदेश नहीं देता। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया, जिसका अर्थ है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। पीड़िता ने साफ कर दिया है कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक दोषी को उसके किए की अंतिम सजा नहीं मिल जाती।