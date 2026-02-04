फाल्गुन कांवड़ यात्रा: दिल्ली-लखनऊ एनएच पर अवैध कट होंगे बंद, 11 से रूट डायवर्जन
फाल्गुन कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए पुलिस-प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। हाईवे पर लिए बनाए गए अवैध कटों को जल्द ही स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। इसके साथ ही भीड़ के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन का पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। कांवडियों की संख्या बढ़ने पर नेशनल हाईवे पर 11 फरवरी से वाहनों को डायवर्ट करने की योजना है।
दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर बृजघाट से चौधरपुर तक करीब 20 से अधिक अवैध कट चिह्नित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या गजरौला क्षेत्र में है, जहां ढाबा संचालकों ने डिवाइडर के बीच मिट्टी डालकर अवैध रास्ते बना लिए हैं। टीएसआई अनुज मलिक ने हाईवे का निरीक्षण कर इन कटों की स्थिति देखी है। पूर्व में भी प्रशासन द्वारा इन्हें बंद कराया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें दोबारा खोल लिया गया। अब कांवड़ यात्रा के मद्देनजर इन्हें सख्ती से बंद कराया जाएगा ताकि कोई भी अनहोनी न हो।
यात्रा को लेकर डायवर्जन की तैयारी भी अंतिम चरण में है। बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर 9 फरवरी से ही डायवर्जन प्लान लागू कर दिया जाएगा, जबकि नेशनल हाईवे पर 11 फरवरी से वाहनों को डायवर्ट करने की योजना है। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने पर भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजकर हल्के वाहनों को वन-वे व्यवस्था के तहत निकाला जाएगा। इसके लिए बिजनौर और अमरोहा जिले के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक भी हो चुकी है। टीएसआई ने बताया कि 9 फरवरी से कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।