बिना फेस रिकग्निशन के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं होगा पीएफ का पैसा, EPFO ने सख्त की वेरिफिकेशन प्रक्रिया

संक्षेप:

पीएफ में जमा धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कराने के लिए ईपीएफओ ने वेरीफिकेशन की प्रक्रिया को मजबूत कर दिया गया है। बिना एफएटी के ईपीएफओ सदस्य पीएफ में जमा राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे।

Feb 10, 2026 10:12 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
पीएफ में जमा धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कराने के लिए ईपीएफओ ने वेरीफिकेशन की प्रक्रिया को मजबूत कर दिया गया है। बिना फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक (एफएटी) के ईपीएफओ सदस्य पीएफ में जमा राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत छह-छह महीने पर मिलने वाले साढ़े सात-साढ़े सात हजार रुपये इंसेंटिव की किस्त के लिए भी एफटीए अनिवार्य है। डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) का लाभ और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए यह प्रक्रिया की गई है। सभी पीएफ खाताधारकों को मैन्युअल और ऑनलाइन तरीके से डीबीटी के लिए ई-केवाईसी कराना होगा।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के अफसरों ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत मिलने वाली 7500 रुपये की इंसेंटिव राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसमें ठगी न हो सके और पारदर्शिता के लिए ऑथेंटिकेशन जरूरी है। सभी कर्मचारी अपने बैंक खातों में ई-केवाईसी कराएं। इसमें बैंक खाते से आधार को लिंक कराना है। बैंक अकाउंट को डीबीटी इनेबल्ड करना है। यह सुविधा कर्मचारी सीधे अपने बैंक में जाकर ई-केवाईसी फॉर्म भर के कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीसीआई की वेबसाइट www.npci.org.in और मोबाइल एप उमंग से डाउनलोड कर कर सकते हैं।

ऐसे करा सकते हैं

पीएमवीबी रोजगार योजना के लाभार्थी को डीबीटी इनेबल्ड करने के लिए एनपीसीआई वेबसाइट पर कस्टमर, बीएएसई और आधार सीडिंग और डीसीडिंग ऑप्शन पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा सभी पीएफ खाताधारक सदस्य, जिनका अपना यूएएन नंबर है। उन्हें उमंग एप पर यूएएन सर्विस पर जाकर एफएटी ऑफ ऑलरेडी एक्टीवेटेड यूएएन का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन विकल्प पर फेस स्कैन की प्रक्रिया पूरी करें। अगर आधार फेस आरडी एप इंस्टॉल नहीं है तो उसे भी इंस्टॉल करें।

सभी के लिए जरूरी होगा चेहरे का सत्यापन

डीबीटी का लाभ लेने के लिए सभी पीएफ सदस्यों के लिए चेहरे का सत्यापन जरूरी होगा। ईपीएफओ ने धनराशि निकासी को आसान बनाने के लिए जो सुविधाएं दी हैं, उसका दुरुपयोग न हो सके। इसके लिए प्रमाणीकरण को सुदृढ़ किया गया है। जिन भविष्य निधि सदस्यों के यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक (एफएटी) से जनरेट नहीं हुए हैं, वह उमंग एप के माध्यम से यूएएन को प्रमाणित करा लें। सभी नियोक्ताओं और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से जल्द से जल्द इसे पूरा करने को कहा गया है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर रीजन के शाहिद इकबाल ने बताया कि ईपीएफओ सदस्यों को तत्काल उनकी पीएफ राशि और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत किस्त का भुगतान उनके खातों में हो सके। किसी प्रकार का इसमें भ्रम न हो, इसके लिए डीबीटी बिना प्रमाणिकता के नहीं होगा। यह सभी सदस्यों के लिए जरूरी है। मैन्युअल और ऑनलाइन दोनों तरीकों से ई-केवाईसी कराया जा सकता है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

