पेट्रोलियम कीमतों पर कंट्रोल रखना होगा; मायावती बोलीं- महंगाई से जनता त्रस्त, केंद्र को ये सुझाव दिया

बीएसपी चीफ मायावती ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपये बढ़ने पर सरकार को घेरा। उन्होने कहा इससे महंगाई बढ़ेगी और आम जनता परेशान होगी। केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें नियंत्रित रखने और फैसले की समीक्षा करने की मांग की।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में एक साथ 993 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम जनता में बेचैनी बढ़ी है और पहले से महंगाई का सामना कर रहे लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। मायावती ने कहा कि यह बढ़ोतरी केवल व्यापारियों ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को भी प्रभावित करेगी। होटल, ढाबा और रेस्तरां चलाने वालों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी।

उन्होंने सरकार से अपील की कि चुनाव के दौरान जिस तरह पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित रखा गया था, उसी नीति को अब भी जारी रखा जाए। मायावती ने अंतरराष्ट्रीय हालात का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव हो, लेकिन इसका सीधा बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब करीब 3000 रुपये से ऊपर पहुंच सकती है। ऐसे में सरकार को अपने फैसले का पुनर्मूल्यांकन कर जनहित में कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे हैं? बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी?

आपक बता दें कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमतों में शुक्रवार से भारी बढ़ोतरी की गई थी। इससे फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के व्यवसायों के लिए लागत बढ़ जाएगी, जबकि घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, 5 किलोग्राम वाले FTL (फ्री ट्रेड LPG) सिलिंडर की कीमत में भी तत्काल प्रभाव से 261 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।