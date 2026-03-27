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यूपी में पेट्रोल पंप सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, मोबाइल तक लूट ले गए बदमाश, होली पर हुआ था विवाद

Mar 27, 2026 03:34 pm ISTDinesh Rathour मैनपुरी
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मैनपुरी जिले में पेट्रोल पंप के सेल्समैन की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले बदमाश सेल्समैन का मोबाइल भी ले गए। उसका शव पेट्रोल पंप की निकट पड़ा मिला। पास में ही एक तमंचा भी पड़ा था।

यूपी में पेट्रोल पंप सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, मोबाइल तक लूट ले गए बदमाश, होली पर हुआ था विवाद

Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी जिले में पेट्रोल पंप के सेल्समैन की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले बदमाश सेल्समैन का मोबाइल भी ले गए। उसका शव पेट्रोल पंप की निकट पड़ा मिला। पास में ही एक तमंचा भी पड़ा था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। 4 मार्च को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए युवकों से हुए विवाद को इस मामले से जोड़ा जा रहा है।

औंछा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला कंचन निवासी 35 वर्षीय गौरव कुमार कस्वा के जसराना रोड पर गांव नगला दुर्जन के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर सेल्समैन था। गुरुवार की रात वह पेट्रोल पंप पर ही सोया था। शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे गौरव कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए।

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होली के दिन लेनदेन पर हुआ था विवाद

सूचना मिलने के बाद औंछा थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस की सूचना पर फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई फोंरेसिक टीम ने घटनास्थल से जांच के लिए नमूने एकत्र किए। घटनास्थल पर मौजूद लोगो ने बताया कि होली के दिन रुपये लेनदेन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

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चौकी इंचार्ज को लेकर लोगों में गुस्सा

मौके पर मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को मृतक का शव नहीं उठाने दिया। परिजन घटनास्थल पर नगला कंचन चौकी पर तैनात दरोगा अमित सिंह का विरोध कर रहे थें। परिजन दरोगा अमित सिंह से कह रहे थें कि गौरव को उसने ही मरवा दिया है। होली के दिन हुए विवाद के बाद दरोगा ने पकड़े गए आरोपियों को छोड़ दिया था।

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बाइक सवार हमलावर ने किशोर को मारी गोली

वहीं दूसरी ओर बस्ती जिले में भी हमलावारों द्वारा गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। ओपेक चिकित्सालय कैली के पीछे छबिलहा गांव के करीब गुरुवार की शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब बाइक सवार हमलावर ने एक किशोर को गोली मार दी। हमलावर ने गोली दाहिने पैर में सटाकर मारी, जिससे गोली जांघ के पार हो गई। घायल किशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के अनुसार घायल अंकुश उर्फ सूरज शर्मा ने पूछताछ में बताया कि उसे उसके दोस्त प्रिंस यादव ने मिलने के लिए बुलाया गया। यहां किसी बात को लेकर उन लोगों के बीच छीनाझपट्टी होने लगी। इसी दौरान उसके पैर में सटाकर गोली मार दी गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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