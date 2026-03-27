यूपी में पेट्रोल पंप सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, मोबाइल तक लूट ले गए बदमाश, होली पर हुआ था विवाद

मैनपुरी जिले में पेट्रोल पंप के सेल्समैन की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले बदमाश सेल्समैन का मोबाइल भी ले गए। उसका शव पेट्रोल पंप की निकट पड़ा मिला। पास में ही एक तमंचा भी पड़ा था।

Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी जिले में पेट्रोल पंप के सेल्समैन की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले बदमाश सेल्समैन का मोबाइल भी ले गए। उसका शव पेट्रोल पंप की निकट पड़ा मिला। पास में ही एक तमंचा भी पड़ा था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। 4 मार्च को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए युवकों से हुए विवाद को इस मामले से जोड़ा जा रहा है।

औंछा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला कंचन निवासी 35 वर्षीय गौरव कुमार कस्वा के जसराना रोड पर गांव नगला दुर्जन के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर सेल्समैन था। गुरुवार की रात वह पेट्रोल पंप पर ही सोया था। शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे गौरव कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए।

होली के दिन लेनदेन पर हुआ था विवाद सूचना मिलने के बाद औंछा थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस की सूचना पर फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई फोंरेसिक टीम ने घटनास्थल से जांच के लिए नमूने एकत्र किए। घटनास्थल पर मौजूद लोगो ने बताया कि होली के दिन रुपये लेनदेन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

चौकी इंचार्ज को लेकर लोगों में गुस्सा मौके पर मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को मृतक का शव नहीं उठाने दिया। परिजन घटनास्थल पर नगला कंचन चौकी पर तैनात दरोगा अमित सिंह का विरोध कर रहे थें। परिजन दरोगा अमित सिंह से कह रहे थें कि गौरव को उसने ही मरवा दिया है। होली के दिन हुए विवाद के बाद दरोगा ने पकड़े गए आरोपियों को छोड़ दिया था।