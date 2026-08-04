बिजली के पोल से टकराकर पलटा पेट्रोल लदा टैंकर, भीषण आग में तीन लोग जिंदा जले
यूपी के आजमगढ़ में पेट्रोल लदे टैंकर के बिजली पोल से टकराकर पलटने के बाद आग लग गई। भीषण आग में तीन लोगों की जिंदा ही जलकर मौत हो गई। टैंकर गोरखपुर से बिलरियागंज जा रहा था।
यूपी के आजमगढ़ में सोमवार की रात भीषण हादसे में तीन लोगों की जिंदा ही जलने से मौत हो गई। जीयनपुर थाना क्षेत्र में गोरखपुर से पेट्रोल लेकर बिलरियागंज जा रहा टैंकर बिजली के पोल से टकराने के बाद सड़क किनारे पलट गया। इसमें उसमें आग लग गई। इससे तीनों लोग उसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना पर पहुंचीं दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इस बीच हो रहे धमाकों से खलबली मची रही। देर रात तक लोग आशंकित रहे।
गाड़ी पर ही गिर गया बिजली ट्रांसफार्मर
बताया जाता है कि सोमवार की रात 11 बजे गोरखपुर से पेट्रोल लेकर एक टैंकर आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोलपंप की ओर जा रहा था। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी-मिर्जापुर मार्ग पर स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास टैंकर अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे के बाद ट्रांसफार्मर टैंकर पर ही गिर पड़ा। इससे तेज धमाके के साथ टैंकर में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके की बिजली भी गुल हो गई।
दूर से ही नजारा देखते रहे लोग
आग इतनी विकराल थी कि आसपास मौजूद लोग मदद के लिए टैंकर के पास तक नहीं पहुंच सके। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। तीन दमकल वाहनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक टैंकर पूरी तरह जल चुका था। हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई।
एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी
मृतकों में मेंहनगर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी 26 वर्षीय प्रदीप कुमार की पहचान हो चुकी है। एक अन्य मृतक महराजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था। तीसरे शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
साड़ी फंसने से बाइक फिसली, दो मासूमों समेत पांच घायल
उधर, सोनभद्र के म्योरपुर में बाइक में साड़ी फंसने और अनियंत्रित होकर गिरने से दो मासूमों सहित पांच लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी 45 वर्षीया हीरामती गौरीशंकर गुप्ता अपनी बेटी के ससुराल पिंडारी गई थीं। रविवार शाम वह अपने दामाद 35 वर्षीय सूरज, 30 वर्षीया बेटी मंजू और नाती सात वर्षीय कृष्णा और पांच वर्षीय आदित्य के साथ एक ही बाइक से देवरी लौट रही थीं।
रात लगभग आठ बजे जैसे ही वे बनमहरी गांव के पास पहुंचें, मंजू की साड़ी बाइक के पिछले पहिए में फंस गई। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में बाइक पर सवार सभी पांच लोग घायल हो गए। बाइक के आगे बैठे दोनों मासूम बच्चों को गंभीर चोटें आईं।
सूचना मिलने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों सहित सभी घायलों को तत्काल सीएचसी म्योरपुर पहुंचाया। सीएचसी में चिकित्सक डॉ. पल्लवी सिन्हा ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। जांच के बाद कृष्णा और आदित्य की हालत गंभीर देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।