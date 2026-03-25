यूपी में पेट्रोल-डीजल की किल्लत या पैनिक बाइंग? बलरामपुर में पंप बंद, अयोध्या में लंबी-लंबी कतारें

यूपी में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों के बीच पैनिक बाइंग जैसे हालात बन गए हैं। बलरामपुर में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, वहीं अयोध्या में ईंधन भरवाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं।

यूपी में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों के बीच पैनिक बाइंग जैसे हालात बन गए हैं। बलरामपुर में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, वहीं अयोध्या में ईंधन भरवाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों के कारण लोग ज्यादा मात्रा में तेल भरवा रहे हैं, जिससे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं।

बलरामपुर में बुधवार सुबह तक सब कुछ सामान्य था। दस बजते बजते डीजल पेट्रोल को लेकर जिले में हाहाकार मच गया। जिला मुख्यालय के अधिकतर पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे तक बंद हो चुके थे। तेल भराने वाले ग्राहक पंप से वापस लौट रहे थे। पंप पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। जो पंप खुले थे वहां ग्राहकों की भारी भीड़ थी। लोग वाहनों में पेट्रोल डलाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। ग्यारह बजे तक मुख्यालय और उसके आस पास के पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका था। डीजल लेने के लिए लोग पंपों पर गैलन लेकर पहुचे थे। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार हर जगह पंपों पर पेट्रोल डीजल लगभग खत्म हो गया है। जिससे लोग काफी परेशान दिख रहे है।

अयोध्या के पेट्रोल पंप पर लगी लाइन अयोध्या में पेट्रोल पंपों पर अफवाहों के बीच लोग टंकी फुल कराने में जुट गए। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र से भी पेट्रोल डीजल स्टोर करने की खबरें हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन लगातार कर रहा अपील पेट्रोल-डीजल पदार्थों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद अफवाह में आकर लोग पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं।

बस्ती के पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ बस्ती-अयोध्या हाईवे सीमा से जुड़े इलाकों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मंगलवार की रात अयोध्या और गोंडा जिले से उमड़े लोगों ने छावनी क्षेत्र के पंपों पर कतार लगाकर पेट्रोल भरवाया। कुछ लोग तो गैलनों में भी तेल लेकर गए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस बुलानी पड़ी और प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगाकर पेट्रोल दिया गया। छावनी क्षेत्र के पचवस स्थित कुमार फिलिंग स्टेशन के मैनेजर शिवम गोस्वामी के मुताबिक मंगलवार को 12 हजार लीटर तेल की आपूर्ति हुई थी, लेकिन अफवाह के चलते अचानक मांग कई गुना बढ़ गई। आम दिनों में जहां पांच से छह हजार लीटर प्रतिदिन बिक्री होती थी, वहीं बीते तीन दिनों से खपत दोगुनी हो गई है।