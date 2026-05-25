UP Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल फिर महंगा, लखनऊ में पेट्रोल 102 रुपये के पार, जानें अन्य जिलों का रेट

UP Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक फिर बढ़ोतरी कर दी गई। लखनऊ समेत कई शहरों में 100 के पार पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। वहीं, डीजल की कीमत 95 रुपये से अधिक हो गई है।

UP Petrol Diesel Price: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को फिर बढ़ोतरी कर दी गई। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में यह चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते तेल कंपनियां लगातार उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा रही हैं।

15 मई से ईंधन कीमतों में संशोधन दोबारा शुरू होने के बाद अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे दामों से महंगाई और परिवहन लागत बढ़ने की चिंता भी गहरा गई है। नई दरों के बाद लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 95.55 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं, लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है।

अगर यूपी के अन्य जिलों की बात करें तो आगरा में पेट्रोल 101.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। प्रयागराज में पेट्रोल 102.85 रुपये और डीजल 96.32 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। कानपुर में पेट्रोल की कीमत 101.59 रुपये और डीजल 96.06 रुपये प्रति लीटर है। वाराणसी में पेट्रोल 102.62 रुपये और डीजल 96.05 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, मेरठ में पेट्रोल 101.72 रुपये और डीजल 95.21 रुपये प्रति लीटर है। गोरखपुर में पेट्रोल 102.13 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

चार साल में उच्चतम स्तर पर पहुंचा ईंधन

दोनों जीवाश्म ईंधनों का यह 21 मई 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है। इस साल 15 मई से अब तक चार बार में दिल्ली में पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.53 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इनके दाम 30 अक्टूबर 2024 के बाद गत 15 मई को पहली बार बढ़ाये गये थे।

दिल्ली में इंडियन ऑयल के प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी95 की कीमत भी 2.61 रुपये बढ़कर 109.24 रुपये और प्रीमियम डीजल एक्सजी की कीमत 2.71 रुपये बढ़कर 100.52 रुपये प्रति लीटर हो गयी है।

कोलकाता में पेट्रोल 2.87 रुपये और चेन्नई में 2.46 रुपये महंगा हुआ है। दोनों शहरो में इसकी नयी कीमत क्रमशः 113.51 रुपये और 107.77 रुपये प्रति लीटर हो गयी है।

डीजल कोलकाता में 2.80 रुपये और चेन्नई में 2.57 रुपये बढ़कर क्रमशः 99.82 रुपये और 99.55 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में ठोस प्रगति के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल के दाम में चार प्रतिशत से ज्यादा गिरावट देखी गयी है। कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा फिलहाल 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे उतर गया है।