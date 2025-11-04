Hindustan Hindi News
बिजली के स्मार्ट मीटर के दामों की वसूली पर तत्काल रोक के लिए याचिका दाखिल, आयोग से ये मांग

बिजली के स्मार्ट मीटर के दामों की वसूली पर तत्काल रोक के लिए याचिका दाखिल, आयोग से ये मांग

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों की वसूली पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की है कि बिना आयोग की मंजूरी के हो रही वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए।

Tue, 4 Nov 2025 08:53 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में बिजली के नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों की वसूली पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में एक और याचिका मंगलवार को दाखिल की। उपभोक्ता परिषद ने याचिका में मांग की है कि बिना आयोग की मंजूरी के हो रही वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके अलावा बिना आयोग की अनुमति के मीटर के दाम लिए जाने के लिए यूपी पॉवर कॉरपोरेशन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नए कनेक्शन में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत खरीदे गए हैं। आरडीएसएस तो पुराने उपभोक्ताओं के घरों में लगे मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने की योजना थी। इसका खर्च भी उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाना था। अब आरडीएसएस के तहत खरीदे गए मीटर उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन में दिए जा रहे हैं और इसके दाम भी उनसे लिए जा रहे हैं। यह साफ तौर पर परियोजना के डायवर्जन का मामला है। यह वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) के मुताबिक प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनना उपभोक्ताओं का हक है। जबरन उन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर थोपा नहीं जा सकता। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि केंद्र से अनुमोदित राशि से तकरीबन 8500 करोड़ रुपये महंगा टेंडर आरडीएसएस में हुआ है। यही अतिरिक्त रकम उपभोक्ताओं से अवैधानिक तरीके से वसूली जा रही है।

