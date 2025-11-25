Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspetition filed in high court against congress mp from amethi kishori lal
अमेठी से कांग्रेस MP किशोरी लाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, सांसद पद से अयोग्य ठहराने की मांग

अमेठी से कांग्रेस MP किशोरी लाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, सांसद पद से अयोग्य ठहराने की मांग

संक्षेप:

याचिका में वर्ष 2012 में किशोरी लाल के विरुद्ध रायबरेली के कोतवाली में राष्ट्रीय ध्वज अपमान की आरोप और भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआईआर का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि किशोरी लाल ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उक्त एफआईआर की बात छिपा ली। 

Tue, 25 Nov 2025 06:10 AMAjay Singh विधि संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी के अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अधिकार पृच्छा याचिका दाखिल की गई है। इसमें अमेठी MP किशोरी लाल को सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने अगले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने शकील अहमद खान की याचिका पर दिया है। याचिका में वर्ष 2012 में किशोरी लाल के विरुद्ध रायबरेली के कोतवाली में राष्ट्रीय ध्वज अपमान की आरोप और भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआईआर का हवाला देते हुए कहा गया है कि किशोरी लाल ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उक्त एफआईआर की बात छिपा ली लिहाजा वह सांसद के पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं।

निर्वाचन रद्द करने की याचिका खारिज हो चुकी है

उल्लेखनीय है कि इसी याची की ओर से इसी आधार पर किशोरी लाल के निर्वाचन को रद् किये जाने की मांग वाली याचिका पहले भी दाखिल की गई थी। जिसे न्यायालय ने 7 नवंबर 2025 को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने 7 नवंबर के अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2012 के उक्त एफआईआर की विवेचना के उपरांत पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी, हालांकि उक्त फाइनल रिपोर्ट के विरुद्ध याची के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर अग्रिम विवेचना का आदेश हुआ लेकिन अब तक अग्रिम विवेचना पूर्ण नहीं हुयी। चुनाव आयोग की ओर से उस याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि चूंकि अब तक किशोरी लाल के विरुद्ध आरोप पत्र नहीं दाखिल है और न ही कोर्ट ने उन्हें तलब किया है, लिहाजा 2012 की उक्त एफआईआर को उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं माना जा सकता।

ये भी पढ़ें:यूपी में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक महीने चलेगा विशेष अभियान
ये भी पढ़ें:यूपी में कल सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल-कॉलेज और ऑफिसों में रहेगी छुट्टी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |