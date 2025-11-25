अमेठी से कांग्रेस MP किशोरी लाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, सांसद पद से अयोग्य ठहराने की मांग
याचिका में वर्ष 2012 में किशोरी लाल के विरुद्ध रायबरेली के कोतवाली में राष्ट्रीय ध्वज अपमान की आरोप और भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआईआर का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि किशोरी लाल ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उक्त एफआईआर की बात छिपा ली।
यूपी के अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अधिकार पृच्छा याचिका दाखिल की गई है। इसमें अमेठी MP किशोरी लाल को सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने अगले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने शकील अहमद खान की याचिका पर दिया है। याचिका में वर्ष 2012 में किशोरी लाल के विरुद्ध रायबरेली के कोतवाली में राष्ट्रीय ध्वज अपमान की आरोप और भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआईआर का हवाला देते हुए कहा गया है कि किशोरी लाल ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उक्त एफआईआर की बात छिपा ली लिहाजा वह सांसद के पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं।
निर्वाचन रद्द करने की याचिका खारिज हो चुकी है
उल्लेखनीय है कि इसी याची की ओर से इसी आधार पर किशोरी लाल के निर्वाचन को रद् किये जाने की मांग वाली याचिका पहले भी दाखिल की गई थी। जिसे न्यायालय ने 7 नवंबर 2025 को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने 7 नवंबर के अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2012 के उक्त एफआईआर की विवेचना के उपरांत पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी, हालांकि उक्त फाइनल रिपोर्ट के विरुद्ध याची के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर अग्रिम विवेचना का आदेश हुआ लेकिन अब तक अग्रिम विवेचना पूर्ण नहीं हुयी। चुनाव आयोग की ओर से उस याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि चूंकि अब तक किशोरी लाल के विरुद्ध आरोप पत्र नहीं दाखिल है और न ही कोर्ट ने उन्हें तलब किया है, लिहाजा 2012 की उक्त एफआईआर को उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं माना जा सकता।