PET Exam: Special trains and buses will run, rumour mongers will be prosecuted PET परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन और 400 बसें, अफवाह फैलाने वालों पर होगा मुकदमा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPET Exam: Special trains and buses will run, rumour mongers will be prosecuted

PET परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन और 400 बसें, अफवाह फैलाने वालों पर होगा मुकदमा

PET Exam: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन और 400 अतिरिक्त बसें भी चलाएगा। उधर, परीक्षा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 10:46 AM
share Share
Follow Us on
PET परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन और 400 बसें, अफवाह फैलाने वालों पर होगा मुकदमा

छह और सात सितंबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 05028/05027 गोमतीनगर-गोरखपुर-गोमतीनगर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल पांच से सात सितंबर तक तीन फेरों में चलाई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम 400 अतिरिक्त बसें भी चलाएगा। उधर, परीक्षा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। नकलमाफियाओं की कुंडली बनाकर निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। गोरखपुर जिले के 49 केंद्रों पर 93 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

गोमतीनगर-गोरखपुर-गोमतीनगर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल में एक बार में 3200 परीक्षार्थी आना-जाना कर सकेंगे। इसके साथ ही दो ट्रेनों की रैक रिजर्व में रखी गई है। भीड़ के हिसाब से तत्काल चलाई जा सकेंगी। वहीं कैंट से बनारस जाने वाली पैसेंजर ट्रेन गोरखपुर से चलाई जाएगी । परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर हेल्प बूथ बनाए गए हैं। जंक्शन परिसर में तीन होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अमरकांत सिंह ने बताया कि परीक्षा चार पालियों में होगी। प्रत्येक केंद्र पर औसतन 480 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई है।

नकल में शामिल माफिया की बढ़ी निगरानी : नकल माफियाओं की पुलिस ने कुंडली तैयार कर ली है। पिछले एक साल में अलग-अलग परीक्षाओं में पकड़े गए आरोपितों की जानकारी के साथ ही उन पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट शासन ने तलब की है। मार्च 2024 से अब तक हुए सभी परीक्षाओं में गोरखपुर में पांच मामले सामने आए जिसमें फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई थी।

ये भी पढ़ें:बीटेक की पढ़ाई की, पटना में एक एनजीओ से जुड़ा, फिर फर्जी आईएएस बन गया सौरभ

झूठी पोस्ट करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा

पीईटी को लेकर पुलिस ने सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा से संबंधित कोई पोस्ट करता है तो उससे प्रमाण मांगा जाए। पोस्ट झूठी पाई गई तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करें। निगरानी के लिए प्रशासन ने 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 49 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।

गोरखपुर से भोर में 3.25 बजे रवाना होगी स्पेशल ट्रेन

गोमतीनगर-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल 5, 6 एवं 7 सितम्बर को गोमतीनगर से शाम 7.45 बजे प्रस्थान कर बस्ती से 11.50 बजे, और खलीलाबाद से 12.22 बजे प्रस्थान कर रात 1.25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, यह ट्रेन 6, 7 एवं 8 सितम्बर को गोरखपुर से भोर में 3.25 बजे रवाना होगी। यहां से खलीलाबाद से 04.05 बजे, बस्ती से 04.31 बजे छूटकर सुबह 9.15 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी।

ये मामले आए थे सामने

गीडा थाने में ऑनलाइन परीक्षा में सात आरोपित पकड़े गए थे।

2 जनवरी को वेरीफिकेशन के दौरान पुलिस में भर्ती युवक पकड़ा गया

सात जुलाई को 24 परीक्षा के दौरान दो आरोपित पकड़े गए थे।

23 अगस्त 24 को पुलिस भर्ती परीक्षा में तीन आरोपित सामने आए

कोतवाली इलाके में 18 जून 2024 सामने आए केस में आरोप पत्र दाखिल

Up News UP News Today Bus अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |