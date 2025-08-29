PET exam candidates should not face any inconvenience, Chief Secretary Instructions Divisional Commissioners and DM पीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं हो, मुख्य सचिव का मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPET exam candidates should not face any inconvenience, Chief Secretary Instructions Divisional Commissioners and DM

पीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं हो, मुख्य सचिव का मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश

पीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 06:44 AM
share Share
Follow Us on
पीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं हो, मुख्य सचिव का मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश

यूपी के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दौरान बारिश होने पर अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ निर्देश दिया कि कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति दो अक्तूबर तक उनके खाते में सीधे पहुंच जाए।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए कहा कि पीईटी 6 व 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों के 1479 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगा। इसमें 25,31,996 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। हर पाली में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। डीएम स्वयं परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी व्यक्तिगत रूप से करें और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराएं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य कार्मिकों की ड्यूटी के आदेश समय पर जारी कर दिए जाएं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करें। परीक्षा अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराई जाए। यातायात व्यवस्था के लिए प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए।

परीक्षा केंद्रों पर स्थापित सीसीटीवी क्रियाशील हों। परीक्षा के दौरान आयोग मुख्यालय और जिला मुख्यालय द्वारा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा की लाइव मॉनीटरिंग की जाए। प्रश्नपत्रों और ओएमआर शीट्स की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोषागार में सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जाए। प्रश्नपत्रों के सीलबंद पैकेट अभ्यर्थियों के समक्ष ही खोले जाएं और परीक्षा समाप्ति के बाद सामग्री को सीलबंद किया जाए।

ये भी पढ़ें:यूपी में लाखों लोगों के फ्री राशन पर संकट, 31 अगस्त तक करा लें यह काम

उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को प्रथम चरण में दो अक्तूबर को छात्रवृत्ति का वितरण सीधे उनके बैंक खातों में किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए आगामी 31 अगस्त तक सभी विद्यालयों और जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन और लॉकिंग प्रक्रिया पूरी कराई जाए। दूसरे चरण का 31 दिसंबर तक भुगतान किया जाएगा। परीक्षा के लिए 32,259 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 2,958 सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 1,64,615 कार्मिकों की तैनाती की गई है। बैठक में यूपीएसएसएससी के अध्यक्ष डा. एसएन साबत, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण संयुक्ता समद्दार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

Up News UP News Today DM अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |