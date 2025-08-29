पीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं हो, मुख्य सचिव का मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश

पीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

यूपी के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दौरान बारिश होने पर अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ निर्देश दिया कि कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति दो अक्तूबर तक उनके खाते में सीधे पहुंच जाए।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए कहा कि पीईटी 6 व 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों के 1479 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगा। इसमें 25,31,996 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। हर पाली में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। डीएम स्वयं परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी व्यक्तिगत रूप से करें और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराएं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य कार्मिकों की ड्यूटी के आदेश समय पर जारी कर दिए जाएं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करें। परीक्षा अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराई जाए। यातायात व्यवस्था के लिए प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाए।

परीक्षा केंद्रों पर स्थापित सीसीटीवी क्रियाशील हों। परीक्षा के दौरान आयोग मुख्यालय और जिला मुख्यालय द्वारा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा की लाइव मॉनीटरिंग की जाए। प्रश्नपत्रों और ओएमआर शीट्स की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोषागार में सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जाए। प्रश्नपत्रों के सीलबंद पैकेट अभ्यर्थियों के समक्ष ही खोले जाएं और परीक्षा समाप्ति के बाद सामग्री को सीलबंद किया जाए।