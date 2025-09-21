Peshkaar suspended for taking bribe, Sadar Tehsildar Judicial also removed, Varanasi DM takes major action घूस लेने पर पेशकार सस्पेंड, सदर तहसीलदार न्यायिक भी हटाए गए, डीएम का बड़ा ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Peshkaar suspended for taking bribe, Sadar Tehsildar Judicial also removed, Varanasi DM takes major action

घूस लेने पर पेशकार सस्पेंड, सदर तहसीलदार न्यायिक भी हटाए गए, डीएम का बड़ा ऐक्शन

यूपी के वाराणसी डीएम ने घूस के मामले में ऐक्शन लिया है। पेशकार का घूस लेते वीडियो शनिवार को वायरल हो गया था। इस पर डीएम ने पेशकार को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ सदर तहसीलदार न्यायिक को भी हटा दिया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 12:50 PM
यूपी में वाराणसी में सदर तहसीलदार (न्यायिक) के पेशकार का घूस लेते वीडियो शनिवार को वायरल हो गया। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद तहसील में हड़कंप मच गया। एसडीएम नितिन सिंह ने पेशकार के निलंबन की संस्तुति करते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर भी दी। इसके बाद रविवार को डीएम ने ऐक्शन लिया है। पेशकार को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही सदर तहसीलदार न्यायिक को भी हटाकर जिला मुख्यालय से सम्बद्ध किया।

शनिवार को वायरल हुए वीडियो में पेशकार विपिन कुमार पत्रवालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति से पैसा लेते दिख रहा है। पेसे देने वाला कह रहा है कि ‘काम करवा दीजिए, बाकी का पैसा बाद में दे देंगे’। वायरल वीडियो उच्चाधिकारियों तक पहुंचा गया। एसडीएम सदर ने प्रकरण की जांच शुरू कराई तो पता चला कि पूर्व में भी विपिन के खिलाफ इसी तरह की शिकायत मिली थी। एसडीएम ने बताया कि वीडियो में पेशकार रुपये लेते दिख रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार प्रतीत हो रहा है। इनके खिलाफ पूर्व में भी शिकायत मिली थी। कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। साथ ही शिवपुर थाने में तहरीर भी दी गई है। अव डीएम ने ऐक्शन लिया है।

इस बाबत शिवपुर पुलिस का कहना है कि एसडीएम की ओर से पेशकार के खिलाफ घूसखोरी की तहरीर मिली है। साथ ही वायरल वीडियो भी उपलब्ध कराया गया। केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जाएगी। साथ ही वीडियो को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा।

Up News UP News Today Varanasi
