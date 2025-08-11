लोन पर गाड़ियां लेने वाले ने किस्तें न चुकाईं, गारंटर ने वीडियो वायरल कर खुद को लगाई फांसी

किशोर सिंह ने चंद्रपाल की गाड़ियों के लोन के लिए बैंक में गारंटी दी थी। मरने से पहले बनाए वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रपाल किस्तें नहीं भर रहा है। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब खुद की जान लेने के अलावा उन्हें कोई और विकल्प नहीं सूझ रहा है।

यूपी के झांसी से दिल दुखाने वाली एक घटना सामने आई है। यहां किशोर सिंह नाम के एक ट्रक कारोबारी ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने एक वीडियो में अपनी बेबसी की कहानी भी बयां की। साथ ही परिवारवालों की सुरक्षा और परेशानी की वजह बने शख्स के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। किशोर सिंह ने चंद्रपाल की गाड़ियों के लोन के लिए बैंक में गारंटी दी थी। मरने से पहले बनाए वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रपाल किस्तें नहीं भर रहा है। इसके चलते उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब खुद की जान लेने के अलावा उन्हें कोई और विकल्प नहीं सूझ रहा है। यह वीडियो बनाने के बाद किशोर सिंह ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

झांसी के बबीना थाना क्षेत्र की शिवकॉलोनी के रहने वाले किशोर सिंह जादौन (उम्र 45 वर्ष) अपनी ट्रक चलवाते थे। उन्होंने पड़ोस के दबंग चंद्रपाल उर्फ गोलू यादव द्वारा गाड़ियां लेने पर बैंक में गारंटी दी थी। आरोप है कि कुछ किस्तें भरने के बाद चंद्रपाल ने उसे बंद कर दिया। मूलधन और ब्याज न भरने से खाता एनपीए हो गया। जिससे बैंक गारंटर होने की वजह से किशोर सिंह पर दबाव बनने लगा। यहीं नहीं, दो महीने पहले उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली गईं। जिसे उन्होंने किसी तरह छुड़वाया। इसके बाद लोकेशन बताकर उन्होंने चंद्रपाल की गाड़ियां पकड़वा दीं।

आरोप है कि इससे वह खुन्नस खा गया और उन्हें मारने की कोशिश की। किशोर सिंह इससे डर गए। बीती देर रात उन्होंने कमरे में उन्होंने एक वीडियो बनाकर वॉयरल किया। इस वीडियो में रोते हुए अपनी कहानी बयां की। इसके बाद रस्सी से फंदा बनाकर झूल गए। यहां जैसे ही वीडियो वॉयरल हुआ तो परिजनों के पैरों तले जमीन सर गई। आनन-फानन में उन्होंने वहां पहुंचकर किशोर सिंह को फंदे उतारा। उन्हें तुरंत उतारकर मेडिकल कॉलेज झांसी ले जाया गया। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। किशोर सिंह की मौत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। सूचना पाकर बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे, भेल चौकी प्रभारी नीतेश दांगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका-मुआयना किया। इसके साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।