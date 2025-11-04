Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsperson who threatened ravi kishan has never been to bihar but works in punjab he begged for forgiveness
रविकिशन को धमकी देने वाला कभी बिहार गया ही नहीं, पंजाब में करता है काम; गिड़गिड़ाकर मांगी माफी

रविकिशन को धमकी देने वाला कभी बिहार गया ही नहीं, पंजाब में करता है काम; गिड़गिड़ाकर मांगी माफी

संक्षेप: आरोपी की पहचान पंजाब प्रांत के लुधियाना के फतेहगढ़ मुहल्ला बग्गा कला निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई। उसने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फ़ोन कर धमकी दी थी। कहा था कि सांसद रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए वह उन्हें गोली मार देगा।

Tue, 4 Nov 2025 05:57 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर से भाजपा के सांसद और अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सांसद के निजी सचिव के फोन पर धमकी दी गई थी। निजी सचिव ने रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि वह पंजाब में रहता है और कपड़ा धुलने का काम करता है। वह कभी बिहार गया ही नहीं है। पकड़े जाने के बाद वह माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब प्रांत के लुधियाना के फतेहगढ़ मुहल्ला बग्गा कला निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई। उसने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फ़ोन कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही धमकी दी थी कि सांसद रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए वह उन्हें गोली मार देगा। इस पर निजी सचिव ने कहा था कि सांसद ने कभी किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। इतना सुनते ही आरोपी अजय भड़क उठा और सांसद और उनके सचिव दोनों को गालियां देने लगा। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा।

आरोपी ने भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर कई आपत्तिजनक शब्द कहे। पुलिस ने बताया कि सांसद को धमकी देने वाले युवक ने अपने को बिहार के आरा जिले का बताया था, लेकिन जांच में पता चला है कि वह कभी बिहार गया ही नहीं है। पुलिस के पकड़े जाने के बाद वह माफी मांगने लगा। पुलिस से कहने लगा कि वह मेहनत-मजदूरी करके जीवनयापन करता है। नशे में उससे गलती हो गई, माफी कर दिया जाए।

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि सांसद को धमकी देने के मामले में रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज किया गया था। पंजाब के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:उसे पाताल से भी ढूंढ लाएगी पुलिस, गोली मारने की धमकी देने वाले पर गरजे रविकिशन
ये भी पढ़ें:यादवों पर टिप्पणी की तो गोली मार दूंगा, रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Ravi Kishan UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |