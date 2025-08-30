11 वीं के छात्र के टुकड़े करने वाले के खौफनाक थे इरादे, 4 और बच्चों की देने वाला था बलि

अपने घर-परिवार की बुरी ग्रहदशा दूर करने के अंधविश्वास में सरन सिंह तांत्रिक के इशारे पर चलने लगा था। तांत्रिक ने उसे पांच बच्चों की बलि की सलाह दी थी। यानी की यश की हत्या के बाद वह पकड़ा न जाता तो चार और बच्चों की बलि चढ़ा देता। पुलिस अब तांत्रिक की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है।

यूपी प्रयागराज के सदियापुर में 11वीं के छात्र पीयूष सिंह उर्फ यश की नृशंस हत्या करने और उसके शव के कई टुकड़े करने के खुलासे ने लोगों को हिला कर रख दिया है। यश की हत्या के पीछे तंत्र-मंत्र की बात सामने आई तो अफवाहों और चर्चाओं का भी दौर शुरू हो गया है। सदियापुर समेत आसपास के इलाकों में चर्चा है कि तथाकथित तांत्रिक ने आरोपी सरन सिंह को पांच बच्चों की बलि देने की सलाह दी थी। इस हिसाब से पहली बलि पर वह पकड़ा न जाता तो चार और बच्चो की बलि चढ़ाता। हालांकि तथाकथित तांत्रिक के पकड़े जाने के बाद ही असलियत सामने आएगी।

17 वर्षीय यश की 26 अगस्त की सुबह स्कूल जाते समय रिश्ते में दादा लगने वाले सरन सिंह ने घर बुलाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव के कई टुकड़े कर ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस के खुलासे में आरोपी सरन सिंह की इस घिनौती वारदात के पीछे प्रयागराज के ही एक तथाकथित तांत्रिक का हाथ होने की जानकारी मिली है। तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। इधर, यश हत्याकांड के बाद सदियापुर समेत आसपास के मीरापुर, शास्त्री नगर, कल्याणी देवी, करेलाबाग आदि जगहों पर चर्चाओं का बाजार तेज हैं। कुछ लोगों ने बताया कि सरन सिंह अपने घर-परिवार की बुरी ग्रहदशा दूर करने के अंधविश्वास में तांत्रिक के इशारे पर चलने लगा था। उसे पांच बच्चों की बलि देनी थी, लेकिन यश की हत्या के बाद पकड़ा गया।

रिमांड पर लेकर पुलिस करेगी पूछताछ पुलिस ने हत्यारोपी सरन सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। अब उससे हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं और तथाकथित तांत्रिक के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। डीसीपी नगर अभिषेक भारती का कहना है कि जल्द ही सरन सिंह को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। तथाकथित तांत्रिक की गिरफ्तारी का भी प्रयास जारी है।