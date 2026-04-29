युवती को घसीटते हुए घर से उठा ले गया मनचला, एक साल से बना रहा है दलित युवती पर शादी का दबाव
आगरा में मंगलवार की रात मनचले के दुस्साहस ने लोगों के होश उड़ा दिए। वह एक युवती के घर आया। उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाया। उठाकर अपने साथ ले गया। तीन घंटे बाद युवती को कुबेरपुर के पास छोड़ दिया।
Agra News: आगरा के गौतम नगर (एत्मादुद्दौला) में मंगलवार की रात मनचले के दुस्साहस ने लोगों के होश उड़ा दिए। वह एक युवती के घर आया। उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाया। उठाकर अपने साथ ले गया। तीन घंटे बाद युवती को कुबेरपुर के पास छोड़ दिया। पुलिस ने तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा। आरोपित और उसकी मां को पकड़ लिया। उन्हें जेल भेजा जाएगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो युवती की छोटी बहन ने बनाया था।
युवती दलित है। मोहल्ले में रहने वाला परवेज नाम का युवक पिछले एक साल से उसके पीछे पड़ा है। दोपहर को अपने घरवालों के साथ पहले उसके घर आया। रिश्ते की बात की। घरवालों ने साफ इनकार कर दिया। रात को करीब आठ बजे आरोपित अकेला युवती के घर आया। युवती को घसीटते हुए बाहर लेकर आया। युवती की छोटी बहन मदद के लिए शोर मचाने लगी। आरोपित के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आरोपित युवती को उठाकर अपने साथ ले गया। करीब तीन घंटे बाद उसे कुबेरपुर के पास छोड़ा। युवती अपने घर लौटकर आई। बुरी तरह घबराई हुई थी। उसके साथ अश्लील हरकतें भी की गई थीं।
मामला संज्ञान में आते ही एत्मादुद्दौला पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपित की मां को तत्काल पकड़ लिया। आरोपित फरार हो गया था। उसे घेराबंदी के बाद पकड़ा गया। इंस्पेक्टर देवेंद्र दुबे ने बताया कि मुकदमे में एससी/एसटी ऐक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है। आरोपित और उसकी मां को जेल भेजा जा रहा है। युवती और उसके परिजनों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। इस मामले में युवती के परिवार की तरफ से पहले कभी कोई शिकायत नहीं की गई थी। युवती के परिजनों से कहा गया है कि कोई दिक्कत हो तो तत्काल पुलिस को बताएं। आरोपित अब उनके घर के सामने भी नहीं आएगा। उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है।
वीडियो देख सहम गए लोग
घटना का वीडियो डरा देने वाला है। युवती चीख रही है। आरोपित उसे घसीटकर ले जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस को घेरने का प्रयास किया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोग शांत हो गए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।