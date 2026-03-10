लखनऊ में शंकराचार्य के कार्यक्रम को मिली अनुमति, 26 शर्तों के साथ प्रशासन ने दी इजाजत

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के 11 मार्च को प्रस्तावित गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान के मुख्य कार्यक्रम को लखनऊ प्रशासन ने अनुमति दे दी है। पुलिस अधिकारियों और एलडीए स्मारक समिति के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद कार्यक्रम को हरी झंडी दी गई। हालांकि प्रशासन ने 26 शर्तें भी लागू की हैं।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के 11 मार्च को प्रस्तावित गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान के मुख्य कार्यक्रम को लखनऊ प्रशासन ने अनुमति दे दी है। सोमवार देर रात पुलिस अधिकारियों और एलडीए स्मारक समिति के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद कार्यक्रम को हरी झंडी दी गई। हालांकि अनुमति के साथ प्रशासन ने 26 शर्तें भी लागू की हैं। इनमें किसी भी तरह के उल्लंघन पर परमिशन स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

आयोजकों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन 11 मार्च को आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति उपवन के पास पासी किला चौराहे पर दोपहर 2:15 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ‘गो-प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध’ की औपचारिक शुरुआत करेंगे और समर्थकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में संत समाज, विभिन्न संगठनों और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

तीन दिन के कार्यक्रम के लिए 4.5 लाख जमा भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। आशियाना, पीजीआई और कृष्णानगर थाने की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि आयोजन स्थल पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तीन दिन के कार्यक्रम के लिए आयोजकों की ओर से करीब 4.5 लाख रुपये का शुल्क स्मारक समिति में जमा कराया गया है।

गौ रक्षा को लेकर यात्रा पर निकले हैं शंकराचार्य बताया जा रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों काशी से लखनऊ तक यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, मोहनलालगंज, उन्नाव और नैमिषारण्य सहित कई स्थानों पर सभाएं और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आयोजकों के अनुसार यह यात्रा गौ-रक्षा को लेकर जनजागरण अभियान का हिस्सा है, जिसका मुख्य कार्यक्रम 11 मार्च को लखनऊ में आयोजित होगा।

प्रशासन ने रखी ये शर्तें प्रशासन की ओर से जारी शर्तों में भड़काऊ भाषण या नारेबाजी पर रोक, हथियार और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन, सीमित वाहनों की अनुमति, यातायात बाधित न करना, निजी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद रखना शामिल है। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सकता है।