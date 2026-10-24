मोदी पर जादू-टोना? श्मशान के पास मिली फोटो, रखे थे सुई चुभे नींबू और सिंदूर, FIR दर्ज
मऊ में श्मशान घाट के पास पीएम नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर मिली है। तस्वीर के आसपास नींबू-नारियल के अलावा लाल कलावा और सिंदूर भी रखा मिला। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों में हड़कंप मचा है।
Mau News: यूपी के मऊ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के दोहरीघाट में श्मशान घाट के पास जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मिली है। जिस स्थिति में पीएम मोदी की तस्वीर मिली है उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। तस्वीर के आसपास नारियल, नींबू, लाल धागा और सिंदूर भी रखा पाया गया। नीबूं में बाकायदा सुई चुभाई गई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो और फोटो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
पूरा मामला दोहरीघाट क्षेत्र के सरयू नदी के किनारे बने श्मशान घाट के पास का बताया जा रहा है। श्मशान घाट के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो मिली है। फोटो के आसपास नारियल, नींबू, सिंदूर और सुई जैसी चीजें दिख रही हैं जो सीधे तंत्रमंत्र की तरफ इशारा करती हैं। फोटो के आसपसा जिस तरह से इन चीजों को रखा गया है जिसे टोना-टोटका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी की फोटो के साथ इस तरह की हरकत किसने की है और इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।
तंत्रमंत्र करने को लेकर पीएम मोदी का फोटो वायरल
श्मशान घाट के पास पीएम मोदी की तस्वीर के साथ मिली तंत्रमंत्र की सामग्री की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मामला पीएम मोदी से जुड़ा है तो इसको लेकर पुलिस-प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। पुलिस ने तुरंत जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष दोहरीघाट रामायण सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य ने कहा कि यह हरकत किसी अराजक तत्व ने की है। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
पीएम मोदी की फोटो के आसपास क्या-क्या मिला
श्मशान घाट के किनारे सड़क पर पीएम मोदी की तस्वीर रखी है। तस्वीर के चारों कोनो पर एक-एक नारियल रखा है जिसे लाल कलावे से बांधा गया है। नीचे की तरफ दोनों नारियल के बीच में कुछ नींबे रखे हैं, जो सुई से चुभोए गए हैं। फोटो के आसपास सिंदूर भी बिखरा पड़ा है। चर्चा है कि इस तरह से अक्सर टोना-टोटना के लिए ही किया जाता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।