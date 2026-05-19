यूपी के स्कूलों में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी, कई विभाग मिलकर करेंगे ये बड़ा काम

एनीमिया पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इसकी रिपोर्टिंग पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश में एक समग्र डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित की जाएगी। सोशल मीडिया की भी मदद ली जाएगी। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में ऐसी कई नई पहल की जाएंगी। पूरा फोकस समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा।

UP News : उत्तर प्रदेश में महिलाओं और छात्राओं में एनीमिया (खून की कमी) की समस्या गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं और लड़कियों में यह करीब 60% तक है, कई शहरों में स्कूली छात्राओं में 90% तक है। छात्राओं को एनीमिया से बचाने की मुहिम प्रदेश में तेज होगी। इसके लिए एनीमिया मुक्त विद्यालय और एनीमिया मुक्त पंचायत अभियान चलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज सहित कई विभाग मिलकर इसे अमली जामा पहनाएंगे।

एनीमिया पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इसकी रिपोर्टिंग पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश में एक समग्र डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित की जाएगी। जागरूकता के लिए सोशल मीडिया की भी मदद ली जाएगी। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में ऐसी कई नई पहल की जाएंगी। पूरा फोकस समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा। खासतौर से खानपान को लेकर जागरूक किया जाएगा। दरअसल एनीमिया का सीधा प्रभाव महिलाओं, शिशुओं, बच्चों व किशोरियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

जांच-उपचार और फॉलोअप की हो सकेगी ट्रैकिंग एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। इसी आधार पर प्रदेश में समग्र डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि सभी आयु वर्ग के लाभार्थियों की एनीमिया जांच, उपचार और फॉलो-अप की सटीक और समयबद्ध ट्रैकिंग सुनिश्चित की जा सके।

वहीं एनीमिया मुक्त कक्षा, एनीमिया मुक्त विद्यालय और एनीमिया मुक्त पंचायत जैसी पहल भी चरणबद्ध ढंग से प्रदेश में शुरू की जा रही हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत आइरन फोलिक एसिड की संरचना को फैरस सल्फेट के स्थान पर फेरस एस्कॉरबेट में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन को इसी नई संरचना की आइरन फोलिक एसिड की गोलियों की खरीद करनी है।