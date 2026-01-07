Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPeople will be able to cross India-Nepal border after being checked with face detection cameras
फेस डिटेक्शन कैमरे से जांच के बाद भारत-नेपाल बार्डर पार कर सकेंगे, अवैध घुसपैठ को लेकर फैसला

संक्षेप:

फेस डिटेक्शन कैमरे से जांच के बाद भारत-नेपाल बार्डर पार कर सकेंगे। दोनों ओर कैमरे लगाए गए हैं ताकि आने और जाने वालों की शिनाख्त हो सके। फैसला इसलिए लिया है कि सीमा की सुरक्षा पुख्ता रहे और अवैध घुसपैठ को रोकने पर लगाम लगाई जा सके। 

Jan 07, 2026 06:53 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
भारत और नेपाल से आने जाने वालों को अब बार्डर पर फेस डिटेक्शन कैमरे से होकर गुजरना होगा। दोनों ओर कैमरे लगाए गए हैं ताकि आने और जाने वालों की शिनाख्त हो सके। दोनों देशों के सुरक्षा बलों द्वारा यह फैसला इसलिए लिया है कि सीमा की सुरक्षा पुख्ता रहे और अवैध घुसपैठ को रोकने पर लगाम लगाई जा सके। इस प्रक्रिया के शुरू होने से आने-जाने वाले लोगों को फेस डिटेक्शन के लिए कतार लगी दिखी।

भारत नेपाल बार्डर से रोजाना दोनों ओर 25 से 30 हजार लोगों का आवागमन होता है। इसमें स्थानीय लोगों खासतौर से रुपईडीहा और बार्डर के बर्दिया जिले के लोगों की संख्या अधिक रहती है हालांकि बांके तक के भी लोग रोजमर्रा के अलावा अन्य घरेलू उपयोग वाले सामानों की खरीद करने के लिए रुपईडीहा व बहराइच के बाजारों में आते हैं। बार्डर से ही दोनों देशों के दूसरे शहरों को भी लोग जाते हैं। पर्यटकों का भी बार्डर से आवागमन है। मगर अभी तक दोनों देशों के लोगों को नेपालगंज रुपईडीहा के बीच आवागमन के लिए सिर्फ पहचान पत्र दिखाना ही अनिवार्य था। लम्बे समय ये यह व्यवस्था चल रही थी। परंतु अब फेस डिटेक्शन कैमरे से यात्रियों की डिजिटल रिकार्डिंग भी की जाएगी। दोनों देशों की सीमा पर बने गेट पर कैमरे लगाकर नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है।

कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट है। शुरू में लोगों को यह प्रक्रिया कुछ कष्टकर लगेगी। परंतु आगे यह सुविधाजनक महसूस होगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था विशेषकर पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन के नागरिकों के अवैध घुसपैठ के लिए की गई है। कई बार इन देशों के नागरिक पकड़े भी गए हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
