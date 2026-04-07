बरेली सड़क दुर्घटना में मरने वाले निकले किडनैपर, मासूम को वापस छोड़ने जा रहे थे

बरेली में हुए दर्दनाक हाइवे हादसे में बड़ा खुलासा हुआ। एक्सीडेंट में मारे गए लोग अपहरणकर्ता निकले, जिन्होंने गुरुग्राम से एक ऑटो चालक और उसके दो मासूम बेटों का अपहरण किया था। आपसी विवाद के बाद बच्चों को वापस छोड़ने के दौरान उनकी बोलेरो टैंकर से टकरा गई थी।

यूपी के बरेली में हाल ही में हाइवे पर हुए हादसे में मरने वाले लोगों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों मृतक और चौथा घायल युवक अपहरणकर्ता निकले। चारों गुरुग्राम के डीएलएफ फेस-1 थाना क्षेत्र से ऑटो चालक और उसके दो मासूम बेटों का अपहरण करके लाए थे। आपस में हुई अनबन के बाद वे बच्चों को वापस गुरुग्राम छोड़ने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। अपहृत दोनों बच्चे इस हादसे में घायल हुए, जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पिता को पुलिस ने एक अपहरणकर्ता के घर से बरामद कर लिया। अपहरण में शामिल एक घायल समेत दो अन्य व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि रविवार शाम बड़ा बाईपास पर एक बोलेरो सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकरा गई थी। हादसे में बोलेरो सवार फरीदपुर के टांडा सिकंदरपुर निवासी मनमोहन सिंह, पीलीभीत में अमरिया तहसील के कल्याणपुर चक्रतीर्थ के सिकंदर और रामपुर में विलासपुर थाना क्षेत्र के रमनपुर कुर्तिया के विशेष यादव की मौत हो गई थी। वहीं रमनपुर कुर्तिया के बोलेरो चालक प्रिंस यादव व दो बच्चे घायल हो गए थे। प्रिंस के होश में आने के बाद सामने आया कि वे चारों चार अप्रैल की शाम करीब साढ़े सात बजे गुरुग्राम के डीएलएफ थाना क्षेत्र से ऑटो चालक मनोज और उसके दो बेटों छह वर्षीय मयूर व तीन साल के लक्ष्य का अपहरण करके लाए थे। जब वे फरीदपुर में मनमोहन के घर पहुंचे तो उसके पिता नत्थूलाल ने बच्चों के अपहरण को लेकर विवाद शुरू कर दिया। तीनों को ठिकाने लगाने की बात कहने लगा, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। दोनों बच्चों को वापस गुरुग्राम छोड़ने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।

प्रेम में बाधक बनने पर चालक को बेटों समेत किया था अगवा पुलिस ने अपहृत ऑटो ड्राइवर मनोज और उसके दोनों बच्चे मयूर व लक्ष्य को बरामद कर लिया। मगर जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो अपहरण का कोई खास मकसद सामने नहीं आया क्योंकि मनोज की पत्नी पूजा से फिरौती की डिमांड नहीं की गई थी। इसके बाद पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो रिश्तों की उलझी हुई कहानी सामने आई। पता चला कि हादसे में मारा गया मुख्य आरोपी मनमोहन ऑटो ड्राइवर की मुंह बोली बेटी से शादी करना चाहता था, जिसको लेकर वह तैयार नहीं था। इसी वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।

पुलिस की जांच में सामने आया कि मनमोहन और मनोज फरीदपुर के गांव टांडा सिकंदरपुर के रहने वाले हैं। मनमोहन, कोरी और मनोज, वाल्मीकि जाति का है। मनोज करीब सात-आठ साल से गुरुग्राम में अपने परिवार के साथ रहता है। वह ऑटो चलाता है और उसकी पत्नी पूजा घरों में काम करती है। मनोज की बड़ी बहन संगीता पिछले कई साल से पत्नी की तरह मनमोहन के पिता नत्थूलाल के साथ रहती है। कुछ समय पूर्व मनमोहन काम की तलाश में मनोज के पास पहुंचा तो उसने पानी सप्लाई कंपनी में ट्रैक्टर चलाने की नौकरी लगवा दी। कुछ समय वह मनोज के साथ ही रहा।

इसी दौरान मनोज के साथ रहने वाली उसकी छोटी बहन की बेटी से मनमोहन के प्रेम संबंध हो गए। मनमोहन उससे शादी करने को कहने लगा लेकिन जातियां अलग होने के कारण मनोज तैयार नहीं था। वह अपनी बहन के नत्थूलाल के साथ रहने को लेकर ही नाराज था और फिर उसने अपनी मुंहबोली बेटी से भी इस शादी से इनकार कर दिया। इस पर मनमोहन और उसकी मुंहबोली बेटी अलग कमरा लेकर रहने लगे। मगर इसको लेकर उनके बीच मनमुटाव हो गया। आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश के चलते मनमोहन ने उसका अपहरण कर लिया।

बच्चों को देखकर बोला नत्थू, सबको ठिकाने लगा दो मनमोहन अपने साथी सिकंदर, विशेष यादव और प्रिंस यादव के साथ मनोज व बच्चों का अपहरण करके फरीदपुर में अपने घर लेकर गया। हादसे में जीवित बचे इकलौते आरोपी प्रिंस ने बताया कि वहां पर मनमोहन के पिता नत्थूलाल ने बच्चों को लाने को लेकर काफी नाराजगी जताई। फंसने की बात कहते हुए उसने कहा कि तीनों को ठिकाने लगा दो, वह सब निपट लेगा। इसके चलते ही वे लोग बच्चों को गुरुग्राम छोड़ने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।