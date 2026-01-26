झांसी में मेले देखने आए लोगों से मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे, बेल्टों से हुई मारपीट

यूपी के झांसी के टहरौली क्षेत्र में सिद्धनाथ आश्रम मेले के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मेला घूमने आए युवकों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने ने हिंसक झगड़ ले ली। लात-घूंसे और लाठी-डंडों से हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कई युवक फरार हो गए, जबकि कुछ को हिरासत में लिया गया है।

झाँसी के टहरौली क्षेत्र स्थित सिद्धनाथ आश्रम मेले में विगत दिवस उस समय बवाल मच गया, जब मेला घूमने आए युवकों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले, वहीं कुछ युवक बेल्ट से एक-दूसरे पर टूट पड़े। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख कई उपद्रवी युवक मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ।