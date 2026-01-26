Hindustan Hindi News
झांसी में मेले देखने आए लोगों से मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे, बेल्टों से हुई मारपीट

झांसी में मेले देखने आए लोगों से मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे, बेल्टों से हुई मारपीट

संक्षेप:

झांसी के टहरौली क्षेत्र में सिद्धनाथ आश्रम मेले के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मेला घूमने आए युवकों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने ने हिंसक झगड़ ले ली।

Jan 26, 2026 05:07 pm ISTDinesh Rathour
यूपी के झांसी के टहरौली क्षेत्र में सिद्धनाथ आश्रम मेले के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मेला घूमने आए युवकों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने ने हिंसक झगड़ ले ली। लात-घूंसे और लाठी-डंडों से हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कई युवक फरार हो गए, जबकि कुछ को हिरासत में लिया गया है।

झाँसी के टहरौली क्षेत्र स्थित सिद्धनाथ आश्रम मेले में विगत दिवस उस समय बवाल मच गया, जब मेला घूमने आए युवकों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले, वहीं कुछ युवक बेल्ट से एक-दूसरे पर टूट पड़े। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख कई उपद्रवी युवक मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
