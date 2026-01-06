Hindustan Hindi News
यूपी में सर्दी से ठिठुरने लगे लोग, गोरखपुर सबसे ठंडा, नौ शहरों में पारा सात के नीचे पहुंचा

संक्षेप:

यूपी में पहाड़ों से आ रही सीधी उत्तर-पश्चिमी हवा कहर बरपा रही है। मंगलवार को नौ शहरों में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सूबे के 33 जिलों में कोहरे ने रफ्तार रोक दी।

Jan 06, 2026 09:10 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में पड़ रही गलन और ठिठरन ने ज्यादातर जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। शीतलहर से लोग ठिठुरने लगे हैं। प्रदेश में पहाड़ों से आ रही सीधी उत्तर-पश्चिमी हवा कहर बरपा रही है। मंगलवार को नौ शहरों में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सूबे के 33 जिलों में कोहरे ने रफ्तार रोक दी। 13 शहर ऐसे थे जहां दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। मौसम विभाग के मुताबिक इटावा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गोरखपुर में दिन का तापमान प्रदेश में सबसे कम रहा।

बीते 24 घंटों के दौरान इटावा के अलावा गोरखपुर दूसरे नम्बर पर सबसे सर्द रहा जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। कानपुर शहर में यह 4.6 डिग्री रहा। चुर्क और आजमगढ़ में 5.2, फुरसतगंज में 5.4, हरदोई और वाराणसी में 5.5, शाहजहांपुर में 5.7, बाराबंकी और प्रयागराज में 6.0 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। गोरखपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 7.9 डिग्री नीचे गिरकर 11.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसके अलावा शाहजहांपुर और आजमगढ़ में अधिकतम तापमान 12.0 डिग्री दर्ज किया गया। बरेली में 12.2, हरदोई में 12.6, इटावा में 12.8, हमीरपुर में 13.2, बाराबंकी और फुरसतगंज में 13.6 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। हिमालयी क्षेत्रों से आ रही 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है। बाराबंकी, रायबरेली और अयोध्या समेत तराई के जिलों में दिन भर धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रही जिससे सड़क यातायात पर भी असर पड़ा।

घने कोहरे से थमी हाईवे पर रफ्तार

मौसम विभाग के अनुसार अलीगढ़ एएमएस, आगरा (आईएएफ), प्रयागराज (आईएएफ), कुशीनगर, कानपुर (आईएएफ), गोरखपुर (आईएएफ) और बाराबंकी में दृश्यता शून्य पहुंच गई। गोरखपुर में 10 मीटर, कानपुर शहर में 10 मीटर, प्रयागराज में 20 मीटर, बरेली में 25 मीटर, आगरा में 30 मीटर, अलीगढ़ में 30 मीटर और हमीरपुर में 40 मीटर दृश्यता रही। इनके अलावा मुरादाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, अयोध्या, फुरसतगंज, फतेहगढ़, आजमगढ़, चुर्क, वाराणसी एयरपोर्ट और हरदोई, बहराइच, झांसी, मेरठ, फतेहपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में दृश्यता 50 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई।

पूर्वांचल में आजमगढ़ सबसे ठंडा, पारा 5.2

हाड़ कंपा देने वली ठंड का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पूर्वांचल में आजमगढ़ सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 5.2 और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। दिनभर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके। पूरा वातावरण कोहरे की चादर में लिपटा रहा। सोनभद्र में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन अधिकतम तापमान यहां 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण ठंड और गलन के कारण लोगों का बुरा हाल रहा। वाराणसी में दिन का तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री कम 14.5 और रात का तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री कम 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में दिन में तीन और रात के तापमान में एक डिग्री की गिरावट हुई है। सोमवार को सीजन की सबसे सर्द रात रही। वहीं सुबह घना कोहरा छाया था। सुबह सात बजे दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। मंगलवार को वाराणसी जंक्शन (कैंट), बनारस, वाराणसी सिटी और काशी स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनें सात से दस घंटे तक लेट रहीं। एयरपोर्ट पर मंगलवार को आने वाले 11 विमान भी विलंब से पहुंचे।

