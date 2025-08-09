People travelling by car in Lucknow should know this advisory otherwise it will be costly, action will be taken यूपी के इस जिले में गाड़ी से चलने वाले जान लें ये एडवाइजरी नहीं तो भारी पड़ेगा, आज से होगा ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
People travelling by car in Lucknow should know this advisory otherwise it will be costly, action will be taken

यूपी के इस जिले में गाड़ी से चलने वाले जान लें ये एडवाइजरी नहीं तो भारी पड़ेगा, आज से होगा ऐक्शन

यूपी के लखनऊ में गाड़ी से चलने वाले जान लें ये एडवाइजरी नहीं तो भारी पड़ेगा। लखनऊ में तीन दिन जागरूकता अभियान चलने के बाद आज से ऐक्शन शुरू होगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:43 AM
यूपी की राजधानी लखनऊ शहर में गाड़ी से चलने वाले जान लें नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना शनिवार से भारी पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने तीन दिन जागरूकता अभियान चलाने के बाद अब नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े करने का अनुरोध किया है। साथ ही भीड़ नियंत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर वैकल्पिक रूट डायवर्ट किया है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी की है।

शहर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर शिकंजा कसने जा रही है। इसी कड़ी में आज से ऐक्शन शुरू होगा। सड़कों के किनारे इधर-उधर वाहन खड़े करने पर कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करें।

यहां खड़ा करें गाड़ी

हजरतगंज

● क्लार्क्स अवध होटल के सामने (हजरतगंज मुख्य बाजार)

● संगीत नाटक अकादमी पार्किंग

● महात्मा गांधी मार्ग मल्टीलेवल पार्किंग

● विद्यांत कॉलेज के सामने ओपन पार्किंग

चौक/अमीनाबाद

● अमीनाबाद गांधी आश्रम पार्किंग

● गुलाला घाट पार्किंग (चौक के पास)

● टीले वाली मस्जिद के पास पार्किंग

● राम आसरे पार्क के पास ओपन ग्राउंड पार्किंग

चारबाग/आलमबाग

● चारबाग रेलवे स्टेशन पार्किंग (नगर निगम के अंतर्गत)

● आलमबाग बस अड्डा ओपन ग्राउंड पार्किंग

● रेलवे रोड ओपन पार्किंग (कैंट रोड)

अलीगंज क्षेत्र

● कपूरथला पार्किंग (निकट कपूरथला चौराहा)

● समाज कल्याण निदेशालय के पास ओपन पार्किंग

● भूतनाथ मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग (इंदिरा नगर)

गोमतीनगर

● विभूति खंड ओपन पार्किंग (जनेश्वर मिश्र पार्क के पास )

● फन रिपब्लिक मॉल के पास सार्वजनिक पार्किंग

● रेलनगर पार्किंग-गोमती नगर स्टेशन के पास

विशेष मल्टीलेवल पार्किंग

● कैसरबाग मल्टीलेवल पार्किंग (एमजी रोड के निकट)

● अल्फा प्लाजा मल्टीलेवल पार्किंग (अलीगंज)

इन स्थानों पर वैकल्पिक रूट डायवर्जन

● चारबाग जाने वाले वाहन अलीगंज, निशातगंज, सर्वोदय नगर, समतामूलक, 1090, लालबत्ती चौराहा, करिअप्पा होते हुए या आलमबाग होकर कैंट रोड का उपयोग करें।

● अमीनाबाद जाने के लिए लाटूश रोड, बटलर रोड या कलेक्ट्रेट रोड का उपयोग करें।

● हजरतगंज की ओर जाने के लिए सिकंदरबाग चौराहा से परिवर्तन चौक होते हुए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें।

विशेष ट्रैफिक व्यवस्था

● भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती।

● महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक पेट्रोल और महिला पुलिस कर्मी विशेष रूप से सक्रिय रहेंगी।

● इमरजेंसी सेवाएं (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि) के लिए ट्रैफिक को तत्काल रास्ता देने की व्यवस्था।

