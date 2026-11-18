वाराणसी नई दिल्ली वंंदेभारत ट्रेन में उस समय अफरातफरी मच गई जब कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अपनों को छोड़ने आए लोग अंदर ही फंस गए। ट्रेन को स्टापेज नहीं होने के बाद भी इटावा में रोका गया और 36 हजार जुर्माना लेने के बाद सभी को छोड़ा गया।

इटावा, संवाददाता। देश की सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत में अपनों को बैठाने आए लोगों की लापरवाही के कारण गाड़ी को बीच रास्ते इटावा में रोकना पड़ा है। यह लोग ट्रेन का ऑटोमैटिक गेट बंद होने से अंदर ही फंस गए थे। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली जा रही ट्रेन में अलग-अलग परिवारों के 12 लोग अंदर ही फंस गए थे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से रवाना होते ही अंदर फंसे लोगों में अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने कोच के भीतर हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना दी गई। इसके बाद ट्रेन को इटावा जंक्शन पर रुकवाकर सभी लोगों को नीचे उतारा गया। नियमों के उल्लंघन और बिना टिकट यात्रा के आरोप में रेलवे प्रशासन ने हर व्यक्ति पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया और कुल 36 हजार रुपये की वसूली की गई।

जानकारी के अनुसार, बनारस-नई दिल्ली वंदेभारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची थी। इसी दौरान कानपुर के अलग-अलग क्षेत्रों से आए कई लोग अपने परिजनों और रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठाने और सामान रखने के लिए कोच के अंदर चढ़ गए थे। वंदेभारत एक्सप्रेस में पूर्णतः स्वचालित (ऑटोमेटिक) दरवाजे होते हैं, जो ट्रेन चलने से ठीक पहले पायलट के नियंत्रण से लॉक हो जाते हैं। परिजनों को विदा करने में लगे ये 12 लोग समय का अंदाजा नहीं लगा सके और इससे पहले कि वे नीचे उतर पाते, ट्रेन के सभी दरवाजे लॉक हो गए और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली।

नॉन-स्टॉप थी ट्रेन, सीधे नई दिल्ली रुकना था कानपुर सेंट्रल के बाद इस वंदेभारत एक्सप्रेस का अगला ठहराव सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही होता है, इसलिए ट्रेन के रास्ते में रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, अंदर फंसे 12 लोगों ने शोर मचाना और हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों की सुरक्षा और हंगामे को देखते हुए ऑन-ड्यूटी स्टाफ ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को मामले से अवगत कराया। कंट्रोल रूम के निर्देश पर इटावा जंक्शन पर ट्रेन का रोका गया।