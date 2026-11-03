शिक्षिका की लाश ले सड़क पर उतरे लोग, एनकाउंटर और बुलडोजर ऐक्शन की मांग; स्कूल मैनेजर गिरफ्तार

गोरखपुर में प्राइवेट स्कूल की एक शिक्षिका के कत्ल के आरोप में पुलिस ने स्कूल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है शिक्षिका की हत्या के बाद उसकी लाश को चलती कार से देवरिया में फेंक दिया गया। मंगलवार को शिक्षिका के परिवारीजनों ने सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन किया।

गोरखपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को शिक्षिका का शव लेकर लोग सड़क पर उतर गए। वे शिक्षिका के हत्यारोपी के एनकाउंटर और बुलडोजर ऐक्शन की मांग करने लगे। सोमवार की देर रात शिक्षिका का शव उसके गांव पहुंचा था। मंगलवार की सुबह छह बजे शिक्षिका के परिवारीजनों ने उसका शव सड़क पर रखकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्रीय विधायक ई.सरवन निषाद ने परिवारीजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। विधायक ई.सरवन निषाद ने कहा कि अपराधी चाहे जिस जाति या धर्म का होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने पुलिस से भी मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी स्कूल मैनेजर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को शिक्षिका का शव लेकर प्रदर्शन कर रहे परिवारीजनों ने आरोपी स्कूल मैनेजर विजय निषाद के स्कूल को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कराने की मांग की। इसके साथ ही मामले में तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और मुख्य आरोपी के एनकाउंटर की भी मांग करने लगे। परिवारीजनों और ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम रवि कुमार सिंह और सीओ कुंदन सिंह ने परिवारीजनों से बात कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की।

कार्रवाई के लिए टीम गठित एसडीएम ने शिक्षिका के परिवारीजनों से मांग पत्र लिया। उन्होंने बताया कि मामले में कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई है। सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल को सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने परिवारीजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की। एसडीएम ने कहा कि प्रक्रिया पूरी कर सरकारी सहायता मुहैया कराई जाएगी।

सपा जिलाध्यक्ष भी परिवारीजनों से मिले शिक्षिका की लाश सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे परिवारीजनों के पास सपा के जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम भी पहुंचे। उन्होंने परिवारीजनों को ढांढस बंधाया और परिवार को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी और विश्वकर्मा संघ के लोग भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिवारीजन दाह संस्कार के राजी हो गए। शिक्षिका का बोहबार नदी के घाट पर दाह संस्कार किया गया।