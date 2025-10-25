Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newspeople started shouting after seeing girl neck deep in river she had come to gorakhpur from bihar with suicide intention
नदी में गर्दन तक डूबी लड़की को देख शोर मचाने लगे लोग, इस इरादे से बिहार से आई थी गोरखपुर; फिर…

नदी में गर्दन तक डूबी लड़की को देख शोर मचाने लगे लोग, इस इरादे से बिहार से आई थी गोरखपुर; फिर…

Sat, 25 Oct 2025 01:07 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में एक लड़की को राप्ती नदी में गर्दन तक डूबी देख लोग शोर मचाने लगे। लड़की को देखकर ही लग रहा था कि उसका इरादा खुदकुशी करने का है। लोगों ने उसे खुदकुशी से रोकने के लिए आवाज देकर बाहर आने को कहा। किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा-बुझाकर लड़की को नदी से बाहर निकाला और अपने साथ थाने ले गई। थाने में लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने हाल ही में बीकॉम किया है। उसके पिता बिहार में फार्मासिस्ट हैं।

लड़की की उम्र करीब 23 साल बताई जा रही है। वह खुदकुशी करने के लिए बिहार से गोरखपुर चली आई। यहां वह सीधे राप्ती नदी के किनारे पहुंची। छठ महापर्व के चलते राप्ती नदी के घाटों पर सफाई और साज-सज्जा की गई है। छठ पूजा के लिए वेदियां बनाई गई है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शनिवार को 'नहाए-खाय' के साथ शुरू हो गया है।

इसी दौरान लोगों ने एक लड़की को नदी के अंदर गर्दन तक पानी में डूबे हुए देखा तो उसके आत्मघाती इरादे को भांप गए। लोगों ने लड़की को बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। वे जोर-जोर से आवाजें लगाने लगे। लोग लड़की से बाहर आने को कह रहे थे और वह बाहर नहीं आ रही थी। करीब आधे घंटे तक यह क्रम चलता रहा। इसी दौरान वहां पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लड़की को नदी से बाहर निकाला और अपने साथ थाने ले गई।

बक्सर की रहने वाली है छात्रा

खुदकुशी करने के इरादे से गोरखपुर आई ये लड़की बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली है। उसके पिता वहां फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। लड़की से पूछताछ के बाद पता चला कि हाल ही में उसने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है। किसी बात से नाराज होकर वह घर से निकल गई थी। पुलिस ने छात्रा के परिवारीजनों को बुलाकर उसे उनके हवाले कर दिया है। घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

