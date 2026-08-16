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सुबह-सुबह दरारें देख चौंक गए लोग, बुलाई पुलिस; देखते ही देखते भरभराकर गिर गई इमारत

By Ajay Singh
संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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जर्जर इमारत के चारों ओर लोगों के मकान बने हुए थे। सुबह-सुबह मोहल्ले के लोगों ने देखा कि जर्जर इमारत में कुछ दरारें पड़ गई हैं। लोग आशंकाओं से भर गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इमारत के आसपास की दुकानों को बंद कराया।

people shocked to see cracks early morning police called building collapsed in an instant
देखते ही देखते भरभराकर गिर गई इमारत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जानसठ में एक जर्जर इमारत में सुबह-सुबह दरारें देख लोग चौंक गए। लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। सतर्कता दिखाते हुए पुलिस ने आसपास स्थित दुकानों को बंद करा दिया और लोगों को इमारत से दूर रहने की हिदायत दी। अधिकारी अभी कुछ उपाय करने का प्लान ही बना रहे थे कि तभी अचानक इमारत दरकने लगी और देखते ही देखते ही इमारत भरभराकर तेज आवाज के साथ ढह गई। गनीमत रही कि लोगों ने समय रहते सचेत होकर खुद को सुरक्षित कर लिया नहीं तो इमारत गिरने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता था।

मुजफ्फरनगर के जानसठ के मोहल्ला बुध बाजार में सालों से जर्जर हालत में एक पुरानी इमारत खड़ी थी। शनिवार की सुबह नींद से जागे लोगों ने इस इमारत की दीवारों में दरारें पड़ी देखीं। ये दरारें देख लोगों में हड़कंप मच गया। जर्जर इमारत के चारों ओर लोगों के मकान बने हुए थे। शनिवार सुबह मोहल्ले के लोगों ने देखा कि जर्जर इमारत में कुछ दरारें पड़ गई हैं तो वे आशंकाओं से भर गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इमारत के आसपास की दुकानों को बंद कराया। स्थानीय पुलिस ने जर्जर इमारत में दरारें पड़ने की घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी।

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इमारत में दरार की जानकारी मिलने पर एसडीएम रश्मि लांबा भी मौके पर पहुंचीं। नगर पंचायत चेयरमैन डॉ आबिद हुसैन और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अधिकारी वहां लोगों को सुरक्षित करने और इमारत को लेकर कुछ योजनाओं पर विचार कर रहे थे। कोशिश थी कि जर्जर इमारत का सुरक्षित ढंग से निस्तारण कर दिया जाए। अधिकारी इस योजना पर विचार कर ही रहे थे कि उसी समय इमारत दरकने लगी। दरारें और चौड़ी होती गईं और देखते ही देखते इमारत भरभराकर गिर गई। लोग अचानक गिरी इमारत को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गनीमत मानी कि दरारों को लेकर सब लोग सुबह से ही सचेत हो गए थे।

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1208 के आसपास बनी थी इमारत

इमारत गिरने के बाद कस्बे के समीर हसन ने बताया कि इस पुरानी इमारत को सैयद उमर अली खान ने बनवाया था। इस दरवाजे के चारों तरफ एक महल हुआ करता था और इसके बनने की तारीख 1208 के आसपास है। उन्होंने बताया कि सैयद उमर अली खान, बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में वजीर थे और उस जमाने में गंगा और जमुना के बीच में एक सूबा हुआ करता था, जिसको सूबा ए दोआब कहा जाता था। इस सूबे के अली खान गवर्नर थे और उनकी छावनी गांव ढ़ासरी में थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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