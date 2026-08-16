सुबह-सुबह दरारें देख चौंक गए लोग, बुलाई पुलिस; देखते ही देखते भरभराकर गिर गई इमारत

जर्जर इमारत के चारों ओर लोगों के मकान बने हुए थे। सुबह-सुबह मोहल्ले के लोगों ने देखा कि जर्जर इमारत में कुछ दरारें पड़ गई हैं। लोग आशंकाओं से भर गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इमारत के आसपास की दुकानों को बंद कराया।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जानसठ में एक जर्जर इमारत में सुबह-सुबह दरारें देख लोग चौंक गए। लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। सतर्कता दिखाते हुए पुलिस ने आसपास स्थित दुकानों को बंद करा दिया और लोगों को इमारत से दूर रहने की हिदायत दी। अधिकारी अभी कुछ उपाय करने का प्लान ही बना रहे थे कि तभी अचानक इमारत दरकने लगी और देखते ही देखते ही इमारत भरभराकर तेज आवाज के साथ ढह गई। गनीमत रही कि लोगों ने समय रहते सचेत होकर खुद को सुरक्षित कर लिया नहीं तो इमारत गिरने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता था।

मुजफ्फरनगर के जानसठ के मोहल्ला बुध बाजार में सालों से जर्जर हालत में एक पुरानी इमारत खड़ी थी। शनिवार की सुबह नींद से जागे लोगों ने इस इमारत की दीवारों में दरारें पड़ी देखीं। ये दरारें देख लोगों में हड़कंप मच गया। जर्जर इमारत के चारों ओर लोगों के मकान बने हुए थे। शनिवार सुबह मोहल्ले के लोगों ने देखा कि जर्जर इमारत में कुछ दरारें पड़ गई हैं तो वे आशंकाओं से भर गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इमारत के आसपास की दुकानों को बंद कराया। स्थानीय पुलिस ने जर्जर इमारत में दरारें पड़ने की घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी।

इमारत में दरार की जानकारी मिलने पर एसडीएम रश्मि लांबा भी मौके पर पहुंचीं। नगर पंचायत चेयरमैन डॉ आबिद हुसैन और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अधिकारी वहां लोगों को सुरक्षित करने और इमारत को लेकर कुछ योजनाओं पर विचार कर रहे थे। कोशिश थी कि जर्जर इमारत का सुरक्षित ढंग से निस्तारण कर दिया जाए। अधिकारी इस योजना पर विचार कर ही रहे थे कि उसी समय इमारत दरकने लगी। दरारें और चौड़ी होती गईं और देखते ही देखते इमारत भरभराकर गिर गई। लोग अचानक गिरी इमारत को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गनीमत मानी कि दरारों को लेकर सब लोग सुबह से ही सचेत हो गए थे।