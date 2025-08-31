people riding scooters bikes in up from tomorrow if you go out without helmet then you will not get petrol diesel यूपी में स्कूटर-बाइक से चलने वाले रहें सावधान, कल से बिना हेलमेट निकले तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newspeople riding scooters bikes in up from tomorrow if you go out without helmet then you will not get petrol diesel

यूपी में स्कूटर-बाइक से चलने वाले रहें सावधान, कल से बिना हेलमेट निकले तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

परिवहन आयुक्त लखनऊ द्वारा एक से 30 सितम्बर तक नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। यह अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो फिर पंप वाले उसे पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे।

Ajay Singh संवाददाता, कौशांबीSun, 31 Aug 2025 12:31 PM
यूपी में स्कूटर-बाइक से चलने वाले रहें सावधान, कल से बिना हेलमेट निकले तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देश पर पूरे प्रदेश में नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान का संचालन एक सितम्बर से शुरू होगा। परिवहन, पुलिस और खाद्य विभाग की ओर से संयुक्त रूप से इसका प्रभावी क्रियान्वयन कराया जायेगा। अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोल पम्पों पर अभियान से सम्बंधित फ्लैक्स बैनर और पोस्टर भी लगवाए जाएंगे। देश और प्रदेश में हर साल दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।

कौशांबी में जानकारी देते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि परिवहन आयुक्त लखनऊ द्वारा एक से 30 सितम्बर तक जिले में नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। इसका अक्षरश: पालन कराए जाने के लिए एक सितम्बर से जिले भर में अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के दौरान बगैर हेलमेट के पेट्रोल पम्पों पर किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल नहीं दिया जायेगा। अभियान को लेकर परिवहन, पुलिस व खाद्य विभाग के जिम्मेदारों द्वारा जिले के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को निर्देशित किया जा चुका है।

अभियान के दौरान बगैर हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने पर खाद्य एवं रसद विभाग, पुलिस व परिवहन के द्वारा प्रवर्तन की कार्रवाई के साथ विधिक प्रक्रिया की भी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए पेट्रोल पम्प मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे। एआरटीओ ने जिले के समस्त दोपहिया वाहन चालकों को निर्देशित किया है कि हर हाल में वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना सुनिश्चित करें। बिना हेलमेट की दशा में परिवहन, पुलिस विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम अन्तर्गत चालान भी किया जायेगा।

लागू होगा ये नियम

योगी सरकार ने कहा है कि एक सितम्बर 2025 से पूरे उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान चलेगा। कोई भी अगर बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा तो पंप वाले उसे पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे।

