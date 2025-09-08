उमरा से लौटे लोगों से टोपी उतरवाकर सड़क पर मत्था टिकवाया, मंदिर के बाहर जबरन माफी मंगवाई

उमरा कर लौट रहे सहारनपुर के कुछ लोगों से दिल्ली में मंदिर के बाहर टोपी उतारकर जबरन माफी मंगवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ितों के अनुसार आरोपियों ने मंदिर की दीवार पर पेशाब करने का झूठा आरोप लगाकर उनसे माफी मांगी मंगवाई। हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सांसद इमरान मसूद के सऊदी से वापस लौटने के बाद सोमवार को यह मामला गरमा गया। सांसद ने पीड़तों के साथ दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की। घटना पिछले माह 22 तारीख की बताई जा रही है।

पीड़ित सोमवार को सहारनपुर सांसद इमरान मसूद से दिल्ली आवास पर मिले और आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि दिल्ली के जमुना बाजार स्थित एक मंदिर के सामने उन्हें झूठा आरोप लगाकर रोका गया और जबरन टोपियां उतरवा कर मंदिर के सामने सड़क पर मत्था टेकवाकर माफी मंगवाई गई। सांसद इमरान मसूद ने इस घटना को गंभीर बताते हुए दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सांसद इमरान मसूद ने बताया कि वह सऊदी गए हुए थे। वहां से लौटने के बाद उनके दिल्ली आवास पर पीड़ितों ने मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। सोमवार को पीड़ितों के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर उन्हें वीडियो सौंपी गई। दिल्ली पुलिस डिप्टी कमिश्नर ने तत्काल मुकदमे के आदेश देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी है।