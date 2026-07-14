यूपी: गांव में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के विरोध में उतरे लोग, इलाका पुलिस छावनी में तब्दील
Peotest against ethanol factory: बस्ती के दसिया गांव में एथेनॉल फैक्ट्री बनाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को कई संगठनों ने फैक्ट्री पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। सपा के स्थानीय सांसद और विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकले। हालांकि पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया।
Opposition to setting up an ethanol factory in the village : एक तरफ देश भर में E-20 पेट्रोल के गाड़ियों पर पड़ने वाले असर को लेकर तरह-तरह के दावे और खंडन सामने आ रहे हैं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक गांव में एथेनॉल फैक्ट्री लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। बस्ती के दसिया गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शन के ऐलान को लेकर पुलिस-प्रशासन सतर्क नजर आया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने फैक्ट्री गेट से लेकर आसपास के गांवों तक भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।
गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने प्रदर्शन और जुलूस निकालने की घोषणा की थी। प्रदर्शनकारियों ने सुबह 10 बजे फैक्ट्री बंद कराने के उद्देश्य से विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया था। कार्यक्रम में स्थानीय सपा सांसद, विधायक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत तीन एसडीएम, कई क्षेत्राधिकारी (सीओ), जिले के सभी थाना प्रभारी निरीक्षक और काफी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। फैक्ट्री स्थल के लिए निकले सांसद और विधायक को पुलिस ने दसिया मोड़ पर रोक लिया। वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
विधायक ने लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप
भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि यह किसानों के हित से जुड़ा मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को गुमराह कर उनकी जमीनें ली गई हैं। इन जमीनों पर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री से हर रोज लगभग साढ़े चार लाख लीटर पानी की रिसाइक्लिंग होगी। इससे निकलने वाला अपशिष्ट किसानों और आम जनता के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री से क्षेत्र के किसानों, नौजवानों और व्यापारियों को लाभ की बजाए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
इलाके का पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारी ‘फैक्ट्री नहीं चलेगी’ के नारे लगाते रहे। वहीं सपा सांसद रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जानी चाहिए, न कि आबादी वाले गांव में। उन्होंने कहा कि गांव में फैक्ट्री लगने से किसानों और स्थानीय लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा। कहा कि वह स्थानीय जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें