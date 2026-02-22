बीएचयू के छात्रावास के बाहर बाइक से आए लोगों ने की गोलीबारी, तीन के खिलाफ केस
यूपी के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के एक छात्रावास के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया। स्नातक के छात्र रोशन मिश्रा ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसने बताया कि वह शनिवार की रात बीएचयू में छात्रावास के बाहर खड़ा था, इसी दौरान बाइक पर सवार होकर तीन लड़के आए और गोलियां चलानीं शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से दहशत फैल गई। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) वैभव बांगर ने बताया कि भेलूपुर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को बीएचयू में गोलीबारी की सूचना रात करीब साढ़े नौ बजे मिली।
उन्होंने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी तथा कई थानों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। एडीसीपी ने बताया, 'पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और छात्रों से औपचारिक शिकायत ली। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद छात्रों ने मौके से खोखे एकत्र किये और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल कुछ छात्रों की पहचान कर ली गई है और विस्तृत जांच की जा रही है।
ढोल बजने को लेकर हुई फायरिंग में 7 के खिलाफ मुकदमा
वहीं शाहजहांपुर के पैना बुजुर्ग गांव में शादी समारोह के दौरान ढोल बजाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बीच फायरिंग की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने चार नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पैना बुजुर्ग निवासी कुलदीप सिंह ने सिधौली कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उनके बेटे विक्रमजीत सिंह की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। रात करीब 7:30 बजे मनजोत सिंह निवासी सहमत गंज गौटिया थाना सदर बाजार, ताजबीर सिंह निवासी नबियापुर थाना निगोही, जीवनजोत सिंह निवासी चीनी मिल के पास कस्बा फरीदपुर जनपद बरेली, अदनान खान निवासी उदयपुर कटिया थाना निगोही अपने दो-तीन साथियों के साथ थार गाड़ी से पहुंचे और ढोल बजाकर नाचने लगे। परिजनों के अनुसार शोर-शराबा और गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और कार्यक्रम स्थल पर फायरिंग कर दी। किसी तरह उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन जाते समय भी जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची।
