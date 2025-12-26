Hindustan Hindi News
people of these 12,492 villages are going to get a big gift from the UP Panchayat elections
यूपी पंचायत चुनाव से इन 12492 गांवों के लोगों को मिलने जा रही बड़ी सौगात, जानें क्या

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से 12492 गांवों के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार की ओर से इन गांवों के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है।

Dec 26, 2025 07:19 pm IST Deep Pandey
यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। इस बीच खबर आई है कि प्रदेश में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति आबादी वाले 12492 गांवों में लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इन गांवों के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत यहां तमाम सुविधाएं दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी ग्राम पंचायतों में पेयजल से लेकर सोलर लाइट व डिजिटल लाइब्रेरी तक की व्यवस्था की जा रही है।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद के मुताबिक, कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। अभी तक 2562 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत किया गया और इसमें से 910 गांवों में कार्य पूरा भी किया जा चुका है। शेष गांवों में कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में चरणबद्ध ढंग से कार्य पूरा किया जाएगा। समान विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इन सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास

ग्राम पंचायतों में पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था, विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण, सोलर लाइट व स्ट्रीट लाइट, डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर, मोटर शेड, शवदाह गृह और पाइपलाइन एक्सटेंशन जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा व स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

Deep Pandey

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव।
