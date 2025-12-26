यूपी पंचायत चुनाव से इन 12492 गांवों के लोगों को मिलने जा रही बड़ी सौगात, जानें क्या

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से 12492 गांवों के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार की ओर से इन गांवों के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है।

यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। इस बीच खबर आई है कि प्रदेश में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति आबादी वाले 12492 गांवों में लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इन गांवों के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत यहां तमाम सुविधाएं दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी ग्राम पंचायतों में पेयजल से लेकर सोलर लाइट व डिजिटल लाइब्रेरी तक की व्यवस्था की जा रही है।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद के मुताबिक, कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। अभी तक 2562 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत किया गया और इसमें से 910 गांवों में कार्य पूरा भी किया जा चुका है। शेष गांवों में कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में चरणबद्ध ढंग से कार्य पूरा किया जाएगा। समान विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।