Dinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाताSat, 6 Sep 2025 04:43 PM
यूपी में सबसे ज्यादा गाली-गलौज करते हैं इस जिले के लोग, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, दूसरे नंबर पर कौन?

‘सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन’ के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह संगठन स्त्री सम्मान, गाली उन्मूलन समेत कई सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहा है। इस संगठन ने जब गाली-गलौज को लेकर सर्वे कराया तो यूपी के कानपुर का नाम टॉप पर आया। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर के लोग सबसे ज्यादा गाली-गलौज करते हैं। वहीं लखनऊ, वाराणसी और मुरादाबाद समेत चार शहर दूसरे नंबर हैं। सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा 78% गालियां पंजाब में दी जाती हैं। यानी कानपुर और पंजाब के लोग गाली देने में बराबरी पर हैं। हालांकि केन्द्र शासित प्रदेश और राजधानी दिल्ली में गालियों का सबसे ज्यादा 80% प्रयोग पाया गया। सबसे कम गालियों का इस्तेमाल पूर्वोत्तर में होता है।

संगठन के संस्थापक महर्षि दयानंद विवि रोहतक के प्रो. सुनील जागलान बताते हैं कि यह सर्वे 11 साल में पूरा हुआ। इसमें 17 हजार लोगों से वार्ता की गई। एक लाख लोगों से डिजिटल प्लेटफार्म पर सवाल किए गए। उन्होंने कहा-यह सर्वे समाज में अपशब्दों के प्रयोग की व्यापकता को उजागर करता है। संगठन ‘गाली बंद घर अभियान’ भी चला रहा है। इसका उद्देश्य अपमान जनक भाषा के उपयोग को कम करना है। इसमें मूल निवासियों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि डेटा में स्थानीय भाषाई पैटर्न झलके।

गाली-गलौज में अव्वल

शहरप्रतिशत
कानपुर 78%
लखनऊ 76%
वाराणसी 76%
मुरादाबाद 76%
संभल 76%
मेरठ 75%
प्रयागराज 75%
बलिया 73%
नोएडा 73%
मिर्जापुर 73%

गालियों का गणित

  • 74% लोग यूपी में बोलते हैं अपशब्द
  • 90% पुरुषों की हर बात में गाली
  • 58% महिलाएं भी बोलती हैं अपशब्द

पीपीएन कॉलेज प्राचार्य और समाजशास्त्री प्रो. अनूप कुमार सिंह का कहना है कि भाषा का हिस्सा बनी यह आदत आपकी छवि पर असर डालती है। अभिभावक और शिक्षक संस्कार देकर गाली रोकने का प्रयास कर सकते हैं। परिवार पहली सीढ़ी है और स्कूल दूसरी। समाज में सामूहिक चेतना से इसे कम किया जा सकता है।

Kanpur News UP Police
