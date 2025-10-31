Hindustan Hindi News
People from Bihar working in UP will get leave on November 6 and 11 to cast their votes in elections
यूपी में नौकरी कर रहे इन कर्मचारियों का 6 और 11 नवंबर को रहेगा अवकाश, आदेश जारी

संक्षेप: यूपी के नौकरी कर रहे बिहार के लोगों को 6 और 11 नवंबर को अवकाश मिलेगा, जिससे ये कर्मचारी बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए छह नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले मतदान में शामिल हो सके। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

Fri, 31 Oct 2025 10:44 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए छह नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए यूपी में नौकरी कर रहे बिहार के निवासियों को अवकाश दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान किया जाएगा। पहले चरण की 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी 243 सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हैं। बिहार चुनाव मेंं जाने वाले यूपी के सरकारी कार्यालयों, निजी कार्यालयों व दैनिक श्रमिकों तक को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को भेजे गए पत्र का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मतदाताओं के नियंत्रक प्राधिकारियों व कार्यालयाध्यक्षों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार का यह कदम उन लाखों बिहारवासियों के लिए राहत भरा है जो रोज़गार या सेवा के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। इससे उन्हें मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करने का पूरा अवसर मिलेगा। वह बिहार जाकर मतदान कर सकेंगे। अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकेंगे।

सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि नियोक्ता या संस्थान प्रमुख छुट्टी के दिन का वेतन नहीं काट सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य है कि बिहार के मतदाता बिना किसी कार्यगत बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र भेजा गया था, जिसके अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है।

