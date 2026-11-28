शामली में आयोजित शादी समारोह में दावत उड़ाना लोगों को भारी पड़ गया। खाना खाने के बाद बाराती और घराती दोनों पक्षों के लोगों की हालत बिगड़ गई। पहले कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। फिर पेट में दर्द होने लगा। आनन-फानन में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

यूपी के शामली में आयोजित शादी समारोह में दावत खाने के बाद बाराती और घराती दोनों पक्षों के कई लोगों की हालत बिगड़ गई। पहले कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। इसके बाद कई और लोग भी उल्टी और पेट दर्द की शिकायत करने लगे। करीब 70-80 लोगों की हालत बिगड़ने से शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। इनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद लाभ हो गया, जबकि कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डीएम के आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जांच को गांव पहुंची। टीम ने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, गाजर के हलवे, पनीर के नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है।

ये मामला चौसाना क्षेत्र के गांव शामली शामला का है। जहां बीते गुरुवार को इकपाल के घर बेटी की शादी थी। झिंझाना के गांव बानीपुर से बारात आई थी। दोपहर में घराती और बारातियों की दावत चल रही थी। दावत शाम तक चलती रही और लोग खाना खाकर जाते रहे। बारात की विदाई से पहले कई लोगों को दस्त और उल्टी लगने की शिकायत हुई। अचानक कई लोगों की एक साथ तबीयत बिगड़ने से शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ लोगों ने स्थानीय चिकित्सकों से दवाइयां लीं। दूल्हे शिवम के पिता सतीश कुमार ने बताया कि 70-80 बारातियों की तबीयत खाना खाते ही बिगड़ गई, श्याम सिंह, बॉबी, बिलेन्द्र, प्रवीण, जगपाल सहित कई लोगों को झिंझाना, शामली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उधर, सूचना मिलने पर खाद्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। डीएक दे आदेश के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे और जांच में जुट गए। टीम ने मिठाई, सब्जी समेत अन्य कई वस्तुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेद दिया।