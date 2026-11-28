शादी की दावत बनी मुसीबत, खाना खाते ही लोगों की बिगड़ी तबीयत, घराती-बाराती अस्पताल में भर्ती
शामली में आयोजित शादी समारोह में दावत उड़ाना लोगों को भारी पड़ गया। खाना खाने के बाद बाराती और घराती दोनों पक्षों के लोगों की हालत बिगड़ गई। पहले कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। फिर पेट में दर्द होने लगा। आनन-फानन में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
यूपी के शामली में आयोजित शादी समारोह में दावत खाने के बाद बाराती और घराती दोनों पक्षों के कई लोगों की हालत बिगड़ गई। पहले कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। इसके बाद कई और लोग भी उल्टी और पेट दर्द की शिकायत करने लगे। करीब 70-80 लोगों की हालत बिगड़ने से शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। इनमें से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद लाभ हो गया, जबकि कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डीएम के आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जांच को गांव पहुंची। टीम ने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, गाजर के हलवे, पनीर के नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है।
ये मामला चौसाना क्षेत्र के गांव शामली शामला का है। जहां बीते गुरुवार को इकपाल के घर बेटी की शादी थी। झिंझाना के गांव बानीपुर से बारात आई थी। दोपहर में घराती और बारातियों की दावत चल रही थी। दावत शाम तक चलती रही और लोग खाना खाकर जाते रहे। बारात की विदाई से पहले कई लोगों को दस्त और उल्टी लगने की शिकायत हुई। अचानक कई लोगों की एक साथ तबीयत बिगड़ने से शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ लोगों ने स्थानीय चिकित्सकों से दवाइयां लीं। दूल्हे शिवम के पिता सतीश कुमार ने बताया कि 70-80 बारातियों की तबीयत खाना खाते ही बिगड़ गई, श्याम सिंह, बॉबी, बिलेन्द्र, प्रवीण, जगपाल सहित कई लोगों को झिंझाना, शामली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उधर, सूचना मिलने पर खाद्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। डीएक दे आदेश के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे और जांच में जुट गए। टीम ने मिठाई, सब्जी समेत अन्य कई वस्तुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेद दिया।
ग्रामीणों ने बताया कि डॉ. संजीव, मास्टर अजीत कुमार, विपिन, गौतम, गोपाल, राजबीर, नवनीत और विशाल सहित कई लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए हैं। वहीं, बारात में शामिल कुछ लोगों के भी बीमार होने की सूचना है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैनिक कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों से पता कि तीन लोग अभी भी शामली के निजी अस्पताल में भर्ती है। इस पर संबंधित निजी अस्पताल के चिकित्सक से जानकारी की गयी है। उन तीनों की हालत भी अब सामान्य है। उनकी भी छुट्टी शाम तक कर दी जायेगी। शादी में बनी मावे एवं पनीर की मिठाइयों एवं सब्जी के पांच सैंपल लिए गए है। जानकारी करने पर पता लगा कि शादी में दूध एवं उसके साथ पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया लेकिन पाऊडर ब्राडेड था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें